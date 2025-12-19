moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

Zwei neue Mietparteien für das Intercityhaus in Basel
Dossiers

Zwei neue Mietparteien für das Intercityhaus in Basel

Zwei neue Mietparteien für das Intercityhaus in Basel
Neue Mieter für das Intercityhaus in Basel. (Foto: zvg)
Von moneycab

Basel – Im Auftrag der Liegenschaftseigentümer hat Colliers Switzerland (Niederlassung Basel) zwei neue Mietparteien für das Intercityhaus in Basel gewonnen. Eine der Mieterinnen ist die Vaudoise Generalagentur Basel, die im Dezember ihren neuen Standort auf den unteren drei Etagen eröffnet hat.

Colliers Switzerland übernahm im Auftrag der Eigentümerschaft die Wiedervermietung des Intercityhauses am zentral gelegenen Aeschenplatz und konnte zwei neue Mietparteien gewinnen. Die Vaudoise Generalagentur Basel bezog im Dezember die unteren drei Etagen (Erdgeschoss, erste und zweite Etage) an der St. Jakobs-Strasse 3, um im Stadtzentrum näher bei ihren Kundinnen und Kunden zu sein.

Der neue Standort der Vaudoise bietet optimale Verkehrsanbindungen für Kundschaft und Mitarbeitende sowie rund 450 m² Fläche mit moderner Infrastruktur. «Basel überzeugt als Wohnort durch das lebendige Flair am Rhein und durch seine wirtschaftliche Stärke, die attraktive Arbeitsbedingungen ermöglicht», begründet Michael Meyer, Generalagent Basel, den Umzug.

Die zweite Mietpartei übernimmt im Frühling 2026 das dritte und vierte Obergeschoss mit einer Gesamtfläche von 270 m². (pd/mc)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie jetzt:
newhome.ch: Schweizer Mietwohnungsmarkt dreht schneller
(Bild: Pexels)
10.Dezember 2025 — 07:15 Uhr
newhome.ch: Schweizer Mietwohnungsmarkt dreht schneller

Zürich – Das Angebot an Mietwohnungen auf den wichtigsten Schweizer Immobilienportalen wächst weiter. Zwischen Oktober 2024 und September 2025 wurden gegenüber dem Vorjahr landesweit rund 24’000 mehr Wohnungen ausgeschrieben (+6%). Gleichzeitig verkürzte sich die Insertionsdauer um 1 Tag auf 24 Tage. Dieser Wert liegt wieder auf dem rekordtiefen Niveau von Mitte der 2010er-Jahre. Das Mietwohnungsangebot […]