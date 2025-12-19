Basel – Im Auftrag der Liegenschaftseigentümer hat Colliers Switzerland (Niederlassung Basel) zwei neue Mietparteien für das Intercityhaus in Basel gewonnen. Eine der Mieterinnen ist die Vaudoise Generalagentur Basel, die im Dezember ihren neuen Standort auf den unteren drei Etagen eröffnet hat.

Colliers Switzerland übernahm im Auftrag der Eigentümerschaft die Wiedervermietung des Intercityhauses am zentral gelegenen Aeschenplatz und konnte zwei neue Mietparteien gewinnen. Die Vaudoise Generalagentur Basel bezog im Dezember die unteren drei Etagen (Erdgeschoss, erste und zweite Etage) an der St. Jakobs-Strasse 3, um im Stadtzentrum näher bei ihren Kundinnen und Kunden zu sein.

Der neue Standort der Vaudoise bietet optimale Verkehrsanbindungen für Kundschaft und Mitarbeitende sowie rund 450 m² Fläche mit moderner Infrastruktur. «Basel überzeugt als Wohnort durch das lebendige Flair am Rhein und durch seine wirtschaftliche Stärke, die attraktive Arbeitsbedingungen ermöglicht», begründet Michael Meyer, Generalagent Basel, den Umzug.

Die zweite Mietpartei übernimmt im Frühling 2026 das dritte und vierte Obergeschoss mit einer Gesamtfläche von 270 m². (pd/mc)