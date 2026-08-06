ABB investiert in LevelTen Energy

Zürich – ABB schliesst eine strategische Partnerschaft mit LevelTen Energy und hat eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen erworben. LevelTen Energy hat seinen Hauptsitz in den USA und betreibt den weltweit grössten Marktplatz für saubere Energie, einschliesslich Power Purchase Agreements (PPAs). Im Auftrag seiner Kunden, unter anderem Hyperscaler, Industrie- und Gewerbeunternehmen sowie Energieversorger, hat LevelTen Energy bereits Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von mehr als 20 GW sauberer Energie in über 35 Märkten in Nordamerika und Europa abgewickelt.

Die strategische Partnerschaft und Beteiligung stärkt ABBs Energie- und CO₂-Beratungsangebot, indem die Expertise von ABB in den Bereichen Elektrifizierung, digitale Lösungen und Energiemanagement mit der marktführenden Plattform von LevelTen Energy kombiniert wird. Finanzielle Details der Transaktion werden nicht bekannt gegeben.

Auf dem Weg zu Netto-Null-Emissionen stehen Unternehmen heute unter zunehmendem Druck, ihren Betrieb zu dekarbonisieren. Eine zuverlässige und günstige Versorgung mit sauberem Strom gehört dabei zu den grössten Herausforderungen. Während viele Unternehmen bereits in eigene erneuerbare Energiequellen und in -effizienzmassnahmen investiert haben, sind jedoch häufig langfristige Verträge erforderlich, um sauberen Strom zuverlässig in grösserem Umfang zu beziehen. Die Abwicklung dieser Verträge ist ohne entsprechendes Fachwissen schwer umsetzbar.

«Unsere Kunden stehen unter erheblichem Druck, ihren CO₂-Fussabdruck zu reduzieren, Energiekosten zu minimieren und gleichzeitig rund um die Uhr einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten», sagte Stuart Thompson, Leiter der Division Electrification Service von ABB. «Was in unserem heutigen Lösungsangebot gefehlt hat, ist ein direkter Weg, sich langfristig sauberen Strom zum richtigen Preis zu sichern. Genau diese Lücke schliesst LevelTen Energy. Durch die Partnerschaft ergänzt ABB ihr Energie- und CO₂-Beratungsangebot um die Beschaffung erneuerbarer Energie. Damit können wir unsere Kunden bei der Planung und Umsetzung bis hin zur laufenden Optimierung und Berichterstattung unterstützen.»

Die Partnerschaft gewinnt angesichts wandelnder regulatorischer Anforderungen zusätzlich an Bedeutung. Immer mehr Unternehmen gehen über den jährlichen Bilanz-Nachweis für erneuerbare Energien hinaus und stellen höhere Anforderungen daran, wann und wo sauberer Strom erzeugt und verbraucht wird. Diese Kunden setzen zunehmend auf Batteriespeichersysteme, Kleinnetze und moderne Energiemanagementlösungen, in denen ABB über umfassende Expertise verfügt. Die Kompetenzen von LevelTen bei der Vertragsgestaltung für saubere Energien und beim Handel mit Umweltzertifikaten (EACs) ergänzen diese Technologien. Sie helfen Kunden, ihre Dekarbonisierungsstrategie umfassender und transparenter zu gestalten.

«Die Partnerschaft soll die Wachstumschancen beider Unternehmen beschleunigen,» so Thompson weiter. «Der Zugang zu LevelTens umfangreichem Partnernetzwerk an Entwicklern und Projekten im Bereich sauberer Energien, ermöglicht es ABB neue Geschäftsmöglichkeiten für Überwachungs- und Optimierungsdienstleistungen zu erschliessen und Anlagen über den gesamten Lebenszyklus zu betreuen. Zugleich profitiert LevelTen von ABBs Branchenexpertise und globalen Kundenbeziehungen, insbesondere in der Produktion, der Industrie und im Handel. Hinzu kommt die starke Präsenz von ABB in Wachstumsmärkten wie dem asiatisch-pazifischen Raum.»

Bryce Smith, CEO von LevelTen Energy, sagte: «Diese strategische Partnerschaft ermöglicht neue Lösungen für die Beschaffung sauberer Energien. Kunden erhalten weltweit Zugang zu sauberem Strom, Erzeugungskapazitäten und Lösungen für ihr Portfoliomanagement. Gemeinsam können wir noch mehr Unternehmen auf ihrem Weg zur Dekarbonisierung unterstützen.»

Mit der Beteiligung an LevelTen Energy baut ABB ihr Netzwerk innovativer Partner weiter aus, um Kunden in einem zunehmend komplexen Energiemarkt zu unterstützen. Zusammen mit weiteren Beteiligungen wie Gridcog erweitert ABB damit ihr Angebot in den Bereichen Energieeinkauf sowie Energie- und CO₂-Beratung. Damit unterstützt das Unternehmen Industrie- und Gewerbekunden dabei, die Transformation ihrer Energieversorgung voranzutreiben und fundierte Energieentscheidungen zu treffen.

Die Investition erfolgt über ABB Electrification Ventures, der Venture-Capital-Einheit des ABB-Geschäftsbereichs Elektrifizierung. Damit baut ABB ihr Beteiligungsportfolio weiter aus und setzt auf ein Netzwerk innovativer Partner, deren Lösungen zu mehr Produktivität, Effizienz und Nachhaltigkeit beitragen. Mit der jüngsten Partnerschaft hat ABB Electrification Ventures seit 2021 mehr als 110 Millionen US-Dollar in 18 Startups investiert. ABB Electrification Ventures ist Teil von ABB Ventures, der konzernweiten Venture-Capital-Einheit von ABB. Seit der Gründung im Jahr 2010 hat ABB Ventures, die Venture-Capital-Einheit von ABB, mehr als 500 Millionen US-Dollar in Startups investiert, deren Technologien das Portfolio von ABB in den Geschäftsbereichen Elektrifizierung, Automation und Antriebstechnik ergänzen. (ABB/mc/hfu)