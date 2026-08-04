China führend bei Finanzierung humanoider Robotik

Hamburg – China dominiert die Finanzierung humanoider Robotik-Startups deutlich und hat sich klar an die Spitze gesetzt. Im Zeitraum von 2017 bis zum 1. Halbjahr 2026 liegt das Land klar mit 4,4 Milliarden US-Dollar vor den USA, die auf rund drei Milliarden US-Dollar kommen. Die Infografik auf Basis von Daten der Startup-Daten-Plattform Tracxn verdeutlicht damit eine erhebliche Konzentration der Investitionen auf zwei Märkte.

Hinter den beiden führenden Ländern fällt das Niveau stark ab. Kanada folgt mit 109 Millionen US-Dollar, während Japan mit 69 Millionen US-Dollar bereits deutlich zurückliegt. Weitere Länder wie Israel oder das Vereinigte Königreich spielen mit zweistelligen Millionenbeträgen nur eine Nebenrolle. Das Kräfteverhältnis zeigt eine klare Zweiteilung des Marktes.

Die starke Position Chinas könnte auf eine gezielte industriepolitische Förderung und strategische Priorisierung von Robotik hindeuten. Gleichzeitig unterstreicht die Entwicklung die wachsende Bedeutung humanoider Systeme für Industrie und Dienstleistungssektoren. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnte sich der Wettbewerb um technologische Führerschaft weiter zuspitzen. (Statista/mc/pg)