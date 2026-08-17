ADS-TEC Energy: Grossspeicher stärkt den Industriestandort Perlen als Energie-Hub

Perlen – Die BESS Perlen AG, ein Joint Venture der Perlen Industrieholding AG und der Anlagestiftung Valyou, investiert in ein Batteriespeichersystem von ADS-TEC Energy mit einer Leistung von 10 MW und einer Speicherkapazität von 20 MWh. Die Anlage entsteht auf dem Areal der Perlen Papier AG, einer Tochtergesellschaft der Perlen Industrieholding AG. Die Gesamtprojektleitung übernimmt die Schweizer wattss Group. Die Inbetriebnahme ist für Ende 2026 vorgesehen.

Mit dem Batteriespeicher erweitert der Industriestandort Perlen seine Energieinfrastruktur um eine neue energiewirtschaftliche Komponente. Die Anlage ermöglicht es, Strom flexibel zu speichern und an den Strommärkten zu vermarkten. Zunächst ist die Teilnahme an den Regelenergiemärkten vorgesehen. Perspektivisch soll der Speicher auch im Day Ahead und Intraday Handel eingesetzt werden.

„Mit dem Batteriespeicher entwickeln wir unser Industrieareal in Perlen zu einem modernen Energie-Hub weiter und erschliessen neue Wertschöpfungspotenziale. Energie wird damit zu einem zusätzlichen wirtschaftlichen Baustein unseres Areals“, sagt Dr. Florian Geiger, CEO der Perlen Industrieholding AG und der Perlen Papier AG.

Die BESS Perlen AG wurde von der Perlen Industrieholding AG und der Anlagestiftung Valyou gegründet, um langfristig in Energiespeicherinfrastruktur zu investieren und deren Betrieb sicherzustellen.

„Dieses Projekt zeigt, wie institutionelles Kapital, attraktive Industriestandorte und innovative Energietechnologien gemeinsam nachhaltige und attraktive Infrastrukturwerte schaffen können“, sagt Yonten Wagma, Geschäftsführer der Anlagestiftung Valyou. ADS-TEC Energy liefert das Batteriespeichersystem und bringt dabei mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Batteriespeichern, Leistungselektronik und Energiemanagementsystemen ein.

„Batteriespeicher schaffen wirtschaftliche Flexibilität. Sie ermöglichen Unternehmen, Strom gezielt zu speichern, intelligent zu vermarkten und gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zu einem stabilen Energiesystem zu leisten. Mit unserer langjährigen Erfahrung wissen wir, worauf es im industriellen Betrieb solcher Anlagen ankommt“, sagt Michael Rudloff, COO von ADS-TEC Energy.

Die wattss Group verantwortet die Gesamtprojektleitung und begleitet das Vorhaben von der Projektentwicklung über die technische Integration bis zur energiewirtschaftlichen Vermarktung des Speichers. „Grossspeicherprojekte wie in Perlen zeigen, welches Potenzial in der Verbindung von Industrie und Energiemarkt steckt. Entscheidend ist, Technologie, Industriestandort, Finanzierung und Vermarktung von Beginn an gemeinsam zu denken“, sagt Marco Rüegg, CEO der wattss Group. (ADS-TEC/mc/hfu)