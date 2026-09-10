Grösster Batteriespeicher der Schweiz in Betrieb

Gurtnellen – In der Urner Gemeinde Gurtnellen UR ist in den vergangenen Monaten die aktuell grösste Batteriespeicheranlage der Schweiz entstanden. Am Mittwoch fand die feierliche Einweihung der beiden Projekte von Axpo und energieUri statt.

Grossbatteriespeicher sind ein wichtiges Element für die Integration erneuerbarer Energien. Sie ermöglichen es, kurzfristig überschüssige Energie zu speichern und bei Bedarf wieder ins Netz einzuspeisen. Dadurch erhöhen sie die Flexibilität im Energiesystem und leisten einen wichtigen Beitrag zur Netzstabilität. Während der Speicher von Axpo einen nationalen Fokus hat, wird jener von energieUri gezielt für die Bedürfnisse des Kantons Uri bewirtschaftet.

Im Gebiet Plattischachen in Gurtnellen haben energieUri und Axpo in unmittelbarer Nähe zueinander zwei Grossbatteriespeicher mit einer Leistung von 50 Megawatt (Axpo) beziehungswei-se 8,4 Megawatt (energieUri) realisiert.

Energie-Hub mit nationaler Ausstrahlung

Regierungsrat und Baudirektor Hermann Epp zeigte sich anlässlich der Einweihung beeindruckt: «Mit den beiden Grossbatteriespeichern wird das Industriegebiet Plattischachen zu einem national bedeutenden Energie-Hub.» Hier werde sichtbar, dass Uri die Energiewende nicht bloss diskutiert, sondern konkret umsetzt. «Solche Projekte bringen zudem technologisches Know-how in den Kanton, schaffen Aufträge für Urner Unternehmen und sichern Arbeitsplätze in der Region. Davon profitiert Uri über die Energieversorgung hinaus.»

Die Anlage ergänzt das bereits bestehende Unterwerk der nationalen Netzgesellschaft sowie das energieUri-Kraftwerk Arniberg optimal. «Uri unterstreicht damit einmal mehr seine Vorreiterrolle bei innovativen Energieprojekten.», so Hermann Epp weiter.

Weiteres Innovationsprojekt von energieUri

Werner Jauch, CEO des Urner Energiedienstleisters energieUri, betont die Bedeutung eines diversifizierten Energieportfolios: «Unser erster Grossbatteriespeicher ist eine optimale Ergänzung zu unserem umfassenden Energieportfolio. Neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien setzen wir bewusst auch auf Flexibilisierungs- und Speicherprojekte. Nur so können wir die zunehmenden Herausforderungen der Energiewende in der Schweiz erfolgreich meistern.»

Zu den aktuellen Energieprojekten von energieUri gehören unter anderem der kürzlich in Betrieb genommene Windpark Uri, das erste Urner Pumpspeicherkraftwerk beim Kraftwerk Isenthal sowie die beiden Grossprojekte alpine Photovoltaikanlage Sidenplangg und Wasserkraftwerk Meiental. Gemeinsam mit Axpo realisiert energieUri zudem eine Wasserstoffproduktionsanlage in Bürglen.

Axpo weitet Speicherkapazitäten aus

«Mit dem Ausbau unserer Batteriespeicheraktivitäten setzt Axpo ihre Wachstumsstrategie konsequent fort», sagt Christoph Brand, CEO Axpo Group. Axpo entwickelt, baut und optimiert seit mehreren Jahren Grossbatterieanlagen in der Schweiz und in Europa. Die Anlage in Plattischachen ist derzeit der grösste operative Batteriespeicher im eigenen Portfolio. Neben den bereits realisierten Projekten in der Schweiz und in Schweden befinden sich weitere Anlagen mit einer Gesamtleistung von über 300 MW in Frankreich, Deutschland, Italien, Polen und Rumänien im Bau. «Auch hybride Lösungen – etwa die Kombination von Photovoltaik- oder Windanlagen mit Grossbatteriespeichern – gewinnen an Bedeutung», so Christoph Brand. Die wachsende Projektpipeline unterstreicht den Anspruch von Axpo, ihre Position im Bereich flexibler Energiespeicher weiter auszubauen. (mc/pg)