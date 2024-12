Axpo eröffnet neues Zentrum für Cybersicherheit bei operativen Systemen

Lupfig – Axpo Systems hat eine Sicherheitsleitstelle für den Schutz von operativer Technologie (OT) eröffnet. In dem sogenannten Security Operation Center bietet die Axpo-Tochter laut einer Mitteilung vom Mittwoch «spezialisierten Schutz für OT-Infrastrukturen, die in systemrelevanten Sektoren wie Energieversorgung, Blaulichtorganisationen, Verkehr und Gesundheitswesen eingesetzt werden».

Bei operativer Technologie handelt es sich um Systeme und Technologien, die physische Prozesse und industrielle Anlagen wie beispielsweise Maschinen in Fabriken, Stromnetze oder Verkehrsinfrastruktur steuern, automatisieren und überwachen. Ziel des neuen Angebots sei es, Bedrohungen für solche Systeme zu erkennen und abzuwehren. Dafür seien die Spezialisten von Axpo Systems 365 Tage im Jahr im Einsatz.

«Die Bedrohungslage – vor allem auch im Cyberraum – hat sich in den vergangenen Jahren insbesondere im Bereich von kritischen Infrastrukturen verändert», wird Axpo-Systems-Chef René Oester in der Mitteilung zitiert. Die Angreifer bedienten sich zunehmend professioneller Angriffsmethoden, was Unternehmen unter Druck setze, sich entsprechend zu schützen. (awp/mc/pg)