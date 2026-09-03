Benzinpreise steigen wieder Richtung Jahreshoch

Vernier – Die Treibstoffpreise an den Zapfsäulen steigen aufgrund der sich erneut zuspitzenden kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten wieder. Aktuell liegen sie laut neuesten Zahlen des TCS nur noch knapp unter den zuletzt erreichten Jahreshochs.

Der Durchschnittspreis für einen Liter Bleifrei 95 liegt laut den am Donnerstag publizierten Angaben des Touring Club Schweiz (TCS) neu bei 2,01 Franken. Der Preis für Bleifrei 98 steht bei 2,12 Franken und Diesel kostet im Schnitt 2,26 Franken je Liter. Das Jahreshoch vom 20. August liegt gemäss den Daten nur einen Rappen je Treibstoffkategorie höher.

Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar 2026 verteuerten sich Benzin und Diesel damit um rund 20 bis 26 Prozent. Allerdings blieben die Preise noch unter den Rekordständen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im Jahr 2022. Damals kostete Bleifrei 95 zeitweise mehr als 2,30 Franken je Liter.

Die Treibstoffpreise in der Schweiz hängen laut dem TCS hauptsächlich von den Produktpreisen an der Börse Rotterdam, dem Kurs des US-Dollars und den Frachttarifen für die Rheinschifffahrt ab. Zuletzt sorgte das extreme Niedrigwasser am Rhein für deutlich höhere Transportkosten für Treibstoffe in die Schweiz. Ein weiterer Grund für die derzeit hohen Preise sind laut Experten die durch den Iran- und Ukraine-Krieg zerstörten Raffineriekapazitäten. (awp/mc/ps)