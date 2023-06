BKW erwirbt 125-MW-Windparkportfolio in Schweden

Bern – Bis 2026 will die BKW neue erneuerbare Energien im Umfang von über 1000 Megawatt (MW) Leistung installiert haben. Mit dem Kauf von drei Windparks in Südschweden ist sie diesem Ziel nahe gekommen. Die insgesamt 19 Turbinen mit einer installierten Leistung von 125 MW gehen im vierten Quartal dieses Jahres in Betrieb.

Die BKW erwirbt drei Windparks der schwedischen Eolus Vind AB. Die Anlagen von Tjärnäs, Skallberget/Utterberget und Rosenskog befinden sich in Südschweden (Stromtarifzone SE3) und umfassen 19 Turbinen mit einer installierten Leistung von 125 MW. Sie werden im vierten Quartal dieses Jahres in Betrieb gehen und jährlich rund 330 Gigawattstunden erneuerbaren Strom produzieren.

Mit dem Erwerb der drei Windparks in Südschweden baut die BKW ihre Präsenz in Skandinavien aus. Synergien beim Betrieb und Unterhalt der Anlagen ergeben sich insbesondere mit dem nahegelegenen Windpark Marker in Norwegen, den die BKW 2019 in Betrieb genommen hat. Mit der neusten Akquisition erhöht die BKW ihre installierte Kapazität an neuen erneuerbaren Energien auf rund 980 MW.

Sie kommt damit nahe an ihr Ziel von 1000 MW, das sie bis spätestens 2026 erreichen wollte. «Wir sind stolz, diesen Meilenstein vorzeitig erreicht zu haben und werden weiter in den Ausbau der erneuerbaren Energien investieren – auch und vor allem in der Schweiz», sagt Robert Itschner, CEO der BKW.

Projektpipeline in der Schweiz

Die BKW verfügt über eine umfangreiche Projektpipeline in der Schweiz. Dazu zählen die Speicherwasserkraftwerke Trift und Erhöhung der Grimsel-Staumauer, die Windkraftwerke Tramelan und Jeanbrenin, die Freiflächen-Solaranlanlage BelpmoosSolar sowie mehrere alpine PV-Anlagen insbesondere im Kanton Bern. «Wir wollen diese für die Winterstromproduktion wichtigen Projekte realisieren, je rascher desto besser», sagt Robert Itschner.

Insbesondere die Pläne für die Wasser- und Windkraftwerke sind weit fortgeschritten, aber seit Jahren durch Einsprachen blockiert. Für die Staumauer und das Kraftwerk an der Trift hat der Berner Grosse Rat kürzlich die Konzession erteilt. In diesem Herbst wird die BKW zudem zusammen mit Energie Thun das Flusswasserkraftwerk Augand in Betrieb nehmen, das Strom für rund 7’700 Haushalte produzieren wird. (BKW/mc/pg)