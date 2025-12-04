moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

BKW prüft Grossbatterieprojekte an drei Orten in der Schweiz
BKW prüft Grossbatterieprojekte an drei Orten in der Schweiz

BKW prüft Grossbatterieprojekte an drei Orten in der Schweiz
Visualisierung des Grosssbatterieprojekts bei Mühleberg. (Bild: BKW)
Bern – Der Berner Energiekonzern BKW will den Ausbau von Energiespeicherlösungen vorantreiben. Er prüft den Bau von Grossbatterieprojekten in Mühleberg und Bickingen im Kanton Bern sowie in Bassecourt im Kanton Jura.

Entsprechende Machbarkeitsstudien wurden in Auftrag gegeben, wie die BKW am Donnerstag mitteilte. Sie sollen voraussichtlich im Frühling 2026 zeigen, ob die Projekte unter den gegebenen technischen, wirtschaftlichen und genehmigungsrechtlichen Bedingungen realisiert werden können.

Für die Standortwahl prüfte die BKW zunächst, wo bereits leistungsfähige Unterspannwerke bestehen und wo Batteriespeicher ins existierende Übertragungs- und Verteilnetz eingebunden werden können. Die BKW hat in Deutschland bereits mehrere Grossbatteriespeicher realisiert. (awp/mc/ps)


Wie E-Autos und Wärmepumpen der Schweiz helfen, die Energiestrategie umzusetzen
Gemäss einem neuen Bericht könnten Wärmepumpen und E-Autos in Zukunft wichtige Flexibilitätslieferanten für das Schweizer Stromsystem sein. (Bild mit KI generiert: Lea Rüfenacht / ETH Zürich)
12.November 2025 — 10:37 Uhr
Wie E-Autos und Wärmepumpen der Schweiz helfen, die Energiestrategie umzusetzen

Flexible gesteuerte Wärmepumpen und Elektroautos könnten in Zukunft Stromimporte reduzieren und Strompreise senken. Das zeigt eine neue Studie eines Schweizer Forschungskonsortiums unter der Leitung der ETH Zürich.