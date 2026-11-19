Lupfig – In den Rechenzentren von Green in Dielsdorf betreiben Unternehmen ihre Server und IT-Systeme. Die dabei entstehende Wärme wird konsequent weitergenutzt: Green koppelt sie aus und stellt sie zur Verfügung. Seit der Inbetriebnahme der Rechenzentren wird die Abwärme bereits auf dem Campus und in einem benachbarten Industriebetrieb genutzt. Nun kommt sie erstmals auch in Wohngebäuden zum Einsatz. Dafür hat Energie 360° eine Energiezentrale auf dem Campus errichtet, die die Abwärme für die Wärmeversorgung aufbereitet, und ein weitreichendes Fernwärmenetz aufgebaut.

Der Wärmeverbund wird schrittweise ausgebaut. Die Leitungen nach Regensdorf befinden sich bereits im Bau. Im Endausbau sollen bis zu 11’500 Haushalte sowie Industrie- und Gewerbebetriebe in Dielsdorf, Niederhasli, Steinmaur, Regensdorf, Buchs und Dällikon mit klimafreundlicher Wärme für Heizung und Warmwasser versorgt werden. «Mit der Abwärme aus den Green Rechenzentren können wir fossile Heizungen durch eine lokale Wärmequelle ersetzen. So treiben wir die klimafreundliche Wärmeversorgung in der Region voran», sagt Walter Ineichen, Bereichsleiter Netzlösungen von Energie 360°.

Datacenter als Teil eines effizienten Energiesystems

Green setzt auf einen ressourcenschonenden Betrieb ihrer Rechenzentren: mit energieeffizienten Kühlsystemen, welche die Aussenluft für die Kühlung nutzen, geschlossenen Kühlkreisläufen ohne Wasserverbrauch und der gezielten Nutzung von Abwärme. Die technischen Voraussetzungen für die Wärmeauskopplung wurden bereits bei der Planung des Campus geschaffen.

Neben der effizienten Energienutzung leistet Green auch einen Beitrag zur Stabilität der Stromversorgung. Die Notstromanlagen im Datacenter können bei Bedarf Tertiärregelenergie bereitstellen und damit das Schweizer Stromnetz stützen. Den Strom für ihre Betriebsinfrastruktur bezieht Green aus erneuerbaren Energiequellen.

«Datacenter sind Teil der Energiezukunft. Wir wollen Energie möglichst effizient einsetzen und unsere Infrastruktur sinnvoll ins Energiesystem einbinden. In Dielsdorf wird die Abwärme unserer Rechenzentren zur Heizenergie für die Region. So wird Kreislaufwirtschaft konkret», sagt Roger Süess, CEO von Green. (Green/mc)