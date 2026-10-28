Green kauft Areal in Birr und baut digitale Infrastruktur in der Schweiz aus

Lupfig – Auf dem ehemaligen Industrieareal von ABB plant Green einen energieeffizienten Datacenter-Campus. Im Einklang mit dem bestehenden Ergänzungsplan sollen weitere Flächen für Industrie und Gewerbe sowie öffentlich zugängliche Grünzonen entstehen. Die Nutzung der Abwärme soll einen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft leisten.

Green hat von ABB das Areal Grossacher und Grändel in Birr mit einer Fläche von rund 250’000 Quadratmetern erworben. Das bisher weitgehend ungenutzte Industrieareal wurde von ABB als strategische Reserve gehalten und wird für diesen Zweck nicht mehr benötigt. Green plant, den Standort schrittweise zu einem zukunftsgerichteten Campus mit Datacenter-Infrastruktur zu entwickeln. Damit schafft das Unternehmen zusätzliche Kapazitäten für die wachsende Nachfrage nach lokaler und energieeffizienter Infrastruktur.

Green gehört zu den Pionieren der Schweizer Datacenter-Branche und hat den Aufbau hochverfügbarer und ressourcenschonender Rechenzentrumsinfrastruktur in der Schweiz früh vorangetrieben. Mit dem neuen Standort in Birr setzt das Unternehmen diesen Weg fort und investiert in die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz als Wirtschafts- und Digitalstandort.

Ein Industrieareal zukunftsgerichtet entwickeln

Die Entwicklung des Areals erfolgt etappenweise auf Grundlage des bestehenden Ergänzungsplans. Im Zentrum steht ein energieeffizienter Datacenter-Campus, dessen Abwärme zur Verfügung gestellt wird. Sie soll als Prozesswärme genutzt werden können und für die Einspeisung in ein Wärmenetz dienen. Damit wird digitale Infrastruktur mit einem konkreten Ansatz der Kreislaufwirtschaft verbunden: Energie, die beim Betrieb der Datacenter entsteht, soll als wertvolle Ressource für weitere Anwendungen dienen. Zudem können die Green Rechenzentren bei Bedarf Tertiärregelenergie bereitstellen und damit das Schweizer Stromnetz stützen.

Die Green Rechenzentren kühlen mit geschlossenen Kühlkreisläufen, in denen das Wasser zirkuliert, jedoch nicht verbraucht wird. Für die Konzeption des neuen Projekts bildet dieser Ansatz die Ausgangslage.

Ergänzend zu den Rechenzentren sind auf dem Areal Flächen für Industrie und Gewerbe sowie öffentlich zugängliche Grünzonen vorgesehen. Welche Nutzungen sich dafür eignen, wird Green in enger Abstimmung mit der Gemeinde Birr und dem Kanton Aargau konkretisieren. Ziel ist eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der Region Rechnung trägt, neue wirtschaftliche Perspektiven eröffnet und das Areal sinnvoll in sein Umfeld integriert.

Digitale Souveränität und wirtschaftliche Autonomie stärken

Die Schweiz ist zu grossen Teilen eine Dienstleistungsgesellschaft. Die Wertschöpfung in Bereichen wie Finanzdienstleistungen, Gesundheit, Forschung, Handel und Verwaltung ist heute auf digitale Anwendungen und den sicheren Zugang zu Daten angewiesen. Leistungsfähige Datacenter bilden dafür eine unverzichtbare Grundlage.

Green trägt mit ihrer Infrastruktur dazu bei, die digitale Souveränität und wirtschaftliche Handlungsfähigkeit der Schweiz zu stärken. Unternehmen, öffentliche Institutionen sowie Cloud- und Technologieanbieter erhalten Zugang zu leistungsfähigen Kapazitäten, die den sicheren Betrieb digitaler Dienste ermöglichen. Eine belastbare digitale Infrastruktur ist damit nicht nur eine technologische Voraussetzung, sondern auch ein wichtiger Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit und die langfristige Unabhängigkeit des Wirtschaftsstandorts Schweiz.

«Green hat früh erkannt, welche Bedeutung Datacenter für die digitale Entwicklung des Landes haben, und hat die Branche nachhaltig mitgeprägt. Mit dem Campus in Birr setzen wir diese Pionierarbeit fort», erklärt Roger Süess, CEO von Green und ergänzt: «Wir freuen uns, dieses Vorhaben in einer Region zu realisieren, mit der Green seit vielen Jahren eng verbunden ist. Gemeinsam mit Gemeinde und Kanton wollen wir das Areal zukunftsgerichtet entwickeln und Mehrwert für die Region schaffen.»

Green ist seit 30 Jahren im Kanton Aargau verankert und hat ihren Hauptsitz in der Nachbargemeinde Lupfig. Mit dem Projekt investiert Green massgeblich in die Region, eigene Arbeitsplätze und die Schweizer Volkswirtschaft. (Green/mc/ps)