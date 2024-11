Lynus gründet Tochter für Mieterstrom-Contracting

Tuggen SZ – Lynus hat eine Tochterfirma für das Mieterstrom-Contracting gegründet. Die Enerfin AG übernimmt Planung, Finanzierung, Einrichtung und Betrieb von Mieterstromanlagen. Die neue Firma setzt die Technologie von Lynus für die Optimierung der Nutzung von Energie ein.

Lynus hat die Enerfin AG gegründet. Die neue Tochter soll das Mieterstrom-Contracting übernehmen, informiert das auf Energiesysteme für die optimale Nutzung erneuerbarer Energie spezialisierte Technologieunternehmen aus Tuggen in einer Mitteilung. Konkret wird Enerfin Mieterstromanlagen planen, finanzieren, einrichten und betreiben. Immobilieneigentümer werden am Gewinn beteiligt. Das neue Unternehmen hat bereits 300 Wohnimmobilien mit etwa 2400 Wohneinheiten im Portfolio.

Enerfin setzt die Soft- und Hardware von Lynus zur Optimierung der Energiesysteme in Wohngebäuden ein. Die Software des Technologieunternehmens nutzt maschinelles Lernen, „um die Energieflüsse im Gebäude vorherzusagen und zu steuern – bis hin zur Anbindung an unser virtuelles Kraftwerk“, erläutert Paul Hauser, CEO von Enerfin und Lynus, in der Mitteilung. „So wird der erneuerbare Strom optimal genutzt.“

Über die Anbindung der Energiesysteme der Immobilien an das virtuelle Kraftwerk von Lynus könnten die Eigner der Immobilien einen höheren Gewinn als bei herkömmlichen Mieterstrom-Contracting realisieren, schreibt Lynus. Hintergrund ist die Vermarktung der Flexibillität, die aus der mittels Machine Learning erstellten Prognose von Energieerzeugung und -verbrauch resultiert. „Enerfin verbindet Nutzen für Mieter und Vermieter mit Vorteilen intelligenter Mieterstrom-Lösungen für das Stromnetz und das Klima und macht das Ganze so einfach wie möglich für die Anwender auf Anbieter- und Verbraucherseite“, meint Hauser. (Schwyz Next/CE/mc/ps)