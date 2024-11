Primeo Energie und Clean Energy Infrastructure Switzerland 3 investieren gemeinsam in Grossbatterien

Münchenstein – Grosse Batteriespeicher werden künftig einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende und zur Stabilisierung des Stromnetzes leisten. Um entsprechende Kapazitäten bereitzustellen, nimmt die neue Gesellschaft «Primeo Battery AG», welche gemeinsam von Primeo Energie und Clean Energy Infrastructure Switzerland 3 (CEIS 3) gegründet und gehalten wird, ihren Betrieb auf.

Die neue Gesellschaft wurde am Mittwoch, den 20. November 2024, in Münchenstein gegründet. Ihr Zweck ist der Bau und Betrieb von Grossbatterien in der Schweiz mit dem Ziel, in den kommenden Jahren landesweit Batteriespeicher mit einer bedeutenden installierten Gesamtkapazität zu realisieren. Die neue Gesellschaft unterstreicht das Engagement von Primeo Energie und der Investitionsplattform CEIS 3, nachhaltige und wirksame Energielösungen für die Versorgungssicherheit und für eine erfolgreiche Energietransformation bereitzustellen.

Grossbatterien leisten einen wichtigen Beitrag zu dieser Transformation, indem sie wetterbedingte Schwankungen der stark wachsenden erneuerbaren Stromproduktion ausgleichen und so die Versorgungssicherheit erhöhen. Primeo Energie bringt ihre umfassende Expertise in der Entwicklung und Umsetzung solcher Projekte sowie in der Vermarktung von Grossbatterien in die Partnerschaft ein.

Co-Investor CEIS 3 ist eine gemeinsame Initiative von Swiss Life Asset Managers und UBS Asset Management. Swiss Life Asset Managers als Portfolio Manager von CEIS 3 unterstützt die ambitionierten gemeinsamen Ausbauziele durch ihre langjährige Projekterfahrung in der Umsetzung der Energiewende in der Schweiz, wie auch international. (Primeo Energie/mc/ps)

Über Primeo Energie

Primeo Energie wurde 1897 unter dem Namen EBM (Genossenschaft Elektra Birseck) gegründet und hat ihren Hauptsitz in Münchenstein, Schweiz. Das genossenschaftlich organisierte Unternehmen betreibt über 220 000 Messpunkte in der Schweiz und Frankreich und versorgt zuverlässig Privat- sowie Geschäftskundinnen und -kunden mit Energie. Unter dem Motto «Wir bündeln Energie» fokussiert sich das Infrastrukturunternehmen auf die Dekarbonisierung der Energieversorgung und bietet intelligente Lösungen in den Bereichen Smart Home, nachhaltige Mobilität und Energieeffizienz. Diese richten sich an Privat- und Geschäftskundinnen und -kunden, Energieversorgungsunternehmen, Städte und Gemeinden. Mit rund 700 Mitarbeitenden ist Primeo Energie entlang der gesamten Wertschöpfungskette tätig, von der Produktion und Speicherung über das Verteilnetz bis hin zu Handel und Vertrieb. Zudem engagiert sich das Unternehmen in der Wissensvermittlung an Kinder und Jugendliche und unterstützt jährlich über 300 lokale Projekte und gemeinnützige Veranstaltungen in seinem Netzgebiet.

Über Clean Energy Infrastructure Switzerland 3 (CEIS 3)

Clean Energy Infrastructure Switzerland 3 (CEIS 3) ist ein Investmentfonds, der gemeinsam von Swiss Life Asset Managers und UBS Asset Management verwaltet wird. Diese Anlagelösung bietet schweizerischen institutionellen Investoren wie z. B. Pensionsfonds Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio von Infrastrukturanlagen im Wachstumssektor der nachhaltigen Energieerzeugung (u. a. Biomasse, Wasserkraft, Solarthermie und Photovoltaik), im Bereich der Energieeffizienz sowie in der Ver- und Entsorgungsinfrastruktur, und zwar hauptsächlich in der Schweiz.