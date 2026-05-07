Waterdrop schliesst Finanzierungsrunde über 100 Millionen Euro ab

Wien – Wien – Der globale Hydration-Brand Waterdrop gibt seine bislang grösste Kapitalaufnahme bekannt. Das Unternehmen hat sich mehr als 100 Millionen Euro an Finanzierung von Aspeya, Atlantic Grupa und dem alpinen Ski-Weltcup-Champion Aleksander Aamodt Kilde gesichert.

Die drei Partner schliessen sich damit einer bereits renommierten Gesellschafterbasis an, zu der Temasek, Döhler und Bitburger sowie eine Reihe weltweit führender Athletinnen und Athleten gehören. Die Finanzierungsrunde markiere den bedeutendsten Meilenstein in der Unternehmensgeschichte, heisst in einer Mitteilung: ein profitables, wachsendes Unternehmen, das jetzt weiter an Tempo gewinnt.

Waterdrop wurde 2016 in Wien mit der Mission gegründet, Menschen dabei zu helfen, mehr Wasser auf gesündere und nachhaltigere Art und Weise zu trinken. Heute zählt Waterdrop weltweit mehr als 5 Millionen Online-Kunden, erzielt Umsätze von rund 150 Millionen Euro, arbeitet profitabel und ist in über 20’000 Verkaufsstellen sowie rund 50 eigenen Stores in Europa, den USA, Japan und Australien vertreten. Waterdrop ist offizieller Bottle Partner der Australian Open, Gold Partner der ATP Tour und während der gesamten Saison auf den prestigeträchtigsten Tennisbühnen der Welt präsent.

Aleksander Aamodt Kilde neuer Markenbotschafter und Investor

Dieses Engagement im Spitzensport ist nicht nur eine Sponsoringstrategie. Waterdrop zählt Weltklasse-Athletinnen- und Athleten sowohl zu seiner Community als auch zu seinen Gesellschaftern. Das aktuellste Beispiel ist Aleksander Aamodt Kilde, einer der erfolgreichsten alpinen Skifahrer seiner Generation. Er beteiligt sich in dieser Runde als Markenbotschafter und Investor.

Aspeya, das eine Pipeline von Wellness-Produkten und -Marken entwickelt und vermarktet, erwirbt eine Minderheitsbeteiligung im Rahmen seiner Strategie, Unternehmen zu unterstützen, die die Zukunft des Consumer-Wellness-Bereichs gestalten. Atlantic Grupa bringt eine Dimension mit, die genauso wertvoll ist wie das Kapital selbst. Als etablierte Lebensmittel- und Getränkegruppe in Süd- und Osteuropa und bereits Distributionspartner von Waterdrop in Österreich, Kroatien, Serbien und Slowenien, vertieft Atlantic Grupa sein Engagement mit einer zweistelligen Millionen-Euro-Investition und einem Sitz im Investitionsausschuss.

Expansion in Europa

Die neuen finanziellen Mittel werden gezielt eingesetzt. Im Fokus steht zunächst die Expansion in Europa: der Ausbau des Retail-Geschäfts, die Stärkung lokaler Teams und die Skalierung der Direct-to-Consumer-Aktivitäten in zentralen Märkten. Parallel dazu wird die Produktentwicklung mit der nächsten Generation an Innovation vorangetrieben. Die Partnerschaft mit Ricola zur gemeinsamen Entwicklung einer Kräuter-Hydration-Range zeigt die Art von Kooperationen, die Waterdrop künftig in grösserem Massstab umsetzen kann. (pd/mc/pg)