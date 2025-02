12 Millionen für Fundraising-Tech RaiseNow

Zürich – Das Scale-up RaiseNow ist mit seinen digitalen Tools für Fundraising und Zahlungslösungen für NGOs europaweit führend. RaiseNow hat zuletzt in einer Finanzierungsrunde im Q4 2024 12 Millionen Franken eingesammelt. Damit wollen die Zürcher ihre Position im europäischen Markt weiter stärken. Beteiligt haben sich neben den Gründern von RaiseNow und dem belgischen Partner Koalect Bestandsinvestorinnen und -Investoren.

Mit seiner Fundraising-Technologie zielt RaiseNow auf Nichtregierungsorganisationen und nicht profitorientierte Vereine ab. Die Tools und Software-Lösungen werden von der Musikgesellschaft bis hin zu grösseren NGOs wie WWF genutzt, Gelder zu sammeln, ihre Gönnerinnen und Gönner zu mobilisieren oder punktuell TWINT als Bezahloption an Dorfkonzerten einsetzen zu können.

Seit dem Zusammenschluss mit Koalect 2023 konnte RaiseNow sein Angebot und die Zielgruppe als auch das technologische Portfolio erweitern. Mittlerweile zählt RaiseNow 90 Personen zu seinem Team. Der kontinuierliche Ausbau des Teams, insbesondere im Bereich Produkte-Entwicklung wurde durch mehrere Faktoren vorangetrieben: Einerseits wächst der Bedarf an innovativen digitalen Fundraising-Lösungen stetig, was Investitionen in die Technologieplattform notwendig macht. Mit einem starken Team könne RaiseNow seine Produkte stetig optimieren und auf Kunden-Feedback reagieren. Nebst Brüssel und Zürich ist ein Teil des Teams in Berlin und die Hälfte aller Mitarbeitenden arbeiten gar komplett remote.

Jetzt hat das 2015 gegründete Unternehmen kommuniziert, dass es noch Ende 2024 eine Finanzierungsrunde abgeschlossen hat und dabei 12 Millionen Franken an frischem Kapital einsammelt. Damit soll vor allem in die Weiterentwicklung der digitalen Fundraising- und Zahlungslösungen investiert werden. Zudem plant RaiseNow, seine Präsenz in weiteren europäischen Märkten auszubauen. (Startupticker.ch/mc/hfu)