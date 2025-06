Bitget Partnerschaft mit MotoGP: Eine Hochgeschwindigkeitskollaboration von Technologie und Geschwindigkeit

Scarperia e San Piero, Italien – Bitget, die Kryptowährungsbörse und Web3-Unternehmen, geht eine hochkarätige Partnerschaft mit MotoGP, der höchsten Klasse des Motorrad-Strassenrennsports, ein, die die rasante Geschwindigkeit des Rennsports mit der Präzision des Kryptowährungshandels verbindet. Als neu ernannter Regionalpartner für ausgewählte Grand-Prix-Veranstaltungen in Europa und Südostasien bringt Bitget Krypto auf die Rennstrecke und damit auf die Überholspur.

Die Zusammenarbeit beginnt auf der legendären Rennstrecke von Mugello während des Grossen Preises von Italien und läutet eine neue Ära ein, in der Präzisionstechnik auf algorithmische Agilität trifft und jede Sekunde, wie jeder Trade auch, zählt.

Die Partnerschaft von Bitget wird 2025 bei mehreren bedeutenden MotoGP-Veranstaltungen in Italien, Deutschland, Spanien und Indonesien für Furore sorgen und Fans des Motorsports und von Krypto unter einem gemeinsamen Banner für Leistung, Widerstandsfähigkeit und Geschwindigkeit zusammenbringen.

„Rennsport ist ein Sport der Millisekunden, Kryptowährungen sind ein Markt der Mikroentscheidungen. Mit dieser Partnerschaft zeigen wir der Welt, dass Erfolg – ob auf der Rennstrecke oder beim Trading – von klugen Entscheidungen und mutiger Umsetzung abhängt“, so Gracy Chen, CEO von Bitget. „Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit MotoGP jedem Nutzer und jedem Fan Kraft, Präzision und Potenzial zu bieten.“

Im Mittelpunkt der Kampagne steht der dreimalige MotoGP-Weltmeister Jorge Lorenzo, dessen unermüdliches Streben nach Perfektion ihn zu einer passenden Ikone für den legendären Slogan von Bitget „Make It Count“ macht.

„Ich habe immer daran geglaubt, dass man Rennen nicht nur mit Instinkt gewinnt, sondern indem jede Runde, jede Linie und jede Sekunde zählt. Das ist genau die gleiche Denkweise, die Bitget beim Trading verfolgt, und ich bin stolz darauf, Teil dieser Geschichte zu sein“, sagte Jorge Lorenzo. „Die Welt von MotoGP und die Welt der Kryptowährungen sind gar nicht so unterschiedlich, wie es scheint – beide belohnen diejenigen, die aufmerksam sind und schnell denken.“

Die Kampagne umfasst Aktivitäten an der Rennstrecke, exklusive VIP-Erlebnisse und eine Reihe plattformübergreifender digitaler Initiativen. In Mugello erhalten KOLs und Medien exklusiven Zugang hinter die Kulissen – inklusive Paddock und direktem Austausch mit den Fahrern. Das gesamte Hochgeschwindigkeits-Feeling des Rennwochenendes wird dabei in ein elegantes, Bitget-Erlebnis eingebettet.

„MotoGP basiert auf Präzision, Innovation und schnellen Entscheidungen – Werte, die mit denen von

Bitget auf natürliche Art und Weise übereinstimmen“, stimmte Dan Rossomondo, CCO der MotoGP, zu.

Diese Zusammenarbeit folgt auf die vielbeachteten Partnerschaften von Bitget mit Lionel Messi, Juventus und LALIGA und unterstreicht damit erneut die Erfolgsbilanz des Unternehmens bei der Überbrückung der Kluft zwischen Krypto und Kultur. Mit über 120 Millionen Nutzern weltweit und einem täglichen Handelsvolumen von über 20 Milliarden US-Dollar setzt Bitget seinen Erfolgskurs fort und wandelt sich von einem volatilen Marktteilnehmer zu einem Gewinner.

Über Bitget

Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma. Mit über 120 Millionen Nutzern in mehr als 150 Ländern und Regionen hat sich die Bitget-Börse zum Ziel gesetzt, den Nutzern mit ihrer bahnbrechenden Copy-Trading-Funktion und anderen Trading-Lösungen zu helfen, smarter zu traden, und bietet gleichzeitig Echtzeit-Zugang zum Bitcoin-Preis, Ethereum-Preis und anderen Kryptowährungspreisen. Früher bekannt als BitKeep, ist Bitget Wallet eine führende Non-Custodial Krypto-Wallet, die über 130 Blockchains und Millionen von Token unterstützt. Es bietet Multi-Chain-Trading, Staking, Zahlungen und direkten Zugang zu über 20.000 DApps, mit fortschrittlichen Swaps und Marktanalysen, die in einer einzigen Plattform integriert sind. Bitget steht an vorderster Front, wenn es darum geht, die Akzeptanz von Kryptowährungen durch strategische Partnerschaften voranzutreiben, wie z.B. als offizieller Krypto-Partner der weltbesten Fussball-Liga LALIGA in den Märkten EASTERN, SEA und LATAM, sowie als globaler Partner der türkischen Nationalsportler Buse Tosun Çavuşoğlu (Weltmeisterin im Ringen), Samet Gümüş (Goldmedaillengewinner im Boxen) und İlkin Aydın (Volleyball-Nationalmannschaft), um die globale Community zu inspirieren, die Zukunft der Kryptowährung anzunehmen.