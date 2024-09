Abdufarrukh Abdumalikov neu in der Geschäftsleitung der ONE PM AG

Zürich – Das Zürcher Fintech ONE PM AG erhält Zuwachs in der Geschäftsleitung: Mit Abdufarrukh Abdumalikov konnte ONE PM einen namhaften Portfoliomanagementtool- und Bankschnittstellenspezialist mit fundiertem Finanz- und Tech-Wissen für seine Geschäftsleitung gewinnen.

«Wir freuen uns, ONE PM weiter voranzutreiben und mit Abdufarrukh Abdumalikov einen wertvollen Neuzugang mit enormem Wissen und Erfahrungsschatz in unserer Geschäftsleitung willkommen zu heissen», so Fabio Giuri, CEO von ONE PM.

Abdumalikov kommt von einem namhaften Konkurrenten zu ONE PM und gilt als einer der Top-Leute im PMS- und Bankschnittstellenbereich. Er ist bekannt für seine Expertise in Open Finance und Open Banking und ist regelmässig als Speaker und Panelgast bei wichtigen Veranstaltungen der Branche anzutreffen.

«Software und speziell Portfolio Management Systeme weiter zu entwickeln ist meine grosse Leidenschaft. Es gibt im Bereich Open Banking jede Menge Möglichkeiten und Potenzial», ist Abdumaikov überzeugt. Bei seinem vorherigen Arbeitgeber war er als Deputy Head of Development & Senior Quant Developer für ein 25-köpfiges Entwicklerteam zuständig. Davor war er als Entwickler bei verschiedenen, bedeutenden Finanztechchnologieunternehmen und Technologiekonzernen tätig. Er verfügt über einen breiten Erfahrungsschatz in den Bereichen PMS-Systeme, Bankschnittstellen und Coding.

Abdufarrukh Abdumalikov ist Board Member bei Open Wealth und hat dort intensiv am Design und der Implementierung der API’s und Order Placement-Schnittstellen gearbeitet. Der PhD in Physics hat zudem über 25 veröffentlichte Artikel in namhaften Publikationen vorzuweisen – darunter «Nature and Science». «Ich freue mich sehr auf die Arbeit bei ONE PM. Mit meiner Expertise und zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen können wir das Unternehmen wieder einen Schritt weiterbringen. Der Markt bleibt spannend und es gibt noch viel zu tun.» (ONE PM/mch/hfu)

