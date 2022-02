abrdn Core Infrastructure-Team gibt First Closing seines dritten Core/ Core+ -Infrastrukturfonds bekannt

Zürich – Das Core Infrastructure-Team von abrdn gibt dieser Tage das First Closing seines dritten Core/Core+Infrastrukturfonds, des Aberdeen Standard Core Infrastructure Fund III („der Fonds“), bekannt. Der Fonds ist auf Direktinvestitionen in europäische Core-/Core+-Infrastrukturprojekte aus dem kleineren und mittleren Marktsegment ausgerichtet und baut auf dem Erfolg der Core Infrastructure Fonds I und II auf.

Im Rahmen der ersten Zeichnungsperiode erhielt der Fonds, der ein Kapitalziel von 1 Mrd. EUR anstrebt, Kapitalzusagen in Höhe von insgesamt 326 Mrd. EUR sowohl seitens bestehender Investoren der Fonds I und II sowie auch von einer Reihe neuer Investoren. Die Zusagen stammen von einem breiten Spektrum europäischer und internationaler institutioneller Investoren, darunter Pensionsfonds von Unternehmen und Gebietskörperschaften, Dachfonds und gemeinnützige Stiftungen aus dem Vereinigten Königreich, Kontinentaleuropa, Japan und Nordamerika. Das Team unter der Leitung von Dominic Helmsley, der von Roger Pim und Graeme Dunbar unterstützt wird, plant den Abschluss weiterer Zeichnungsperioden im Verlauf des Jahres, wobei das Final Closing für das 4. Quartal 2022 erwartet wird.

Die Strategie des Fonds besteht darin, ein diversifiziertes Portfolio aus 8 bis 12 Direktinvestitionen europäische kleine und mittelgrosse Core-/Core+ -Infrastrukturprojekte in den Bereichen Versorgung, Energie, Transport und Digitale Dienstleistungen, z.B. Glasfasernetze, aufzubauen. Dabei nutzt das Team die Erfahrungen und Netzwerke, die bei früheren Transaktionen aufgebaut wurden, so dass bereits eine Pipeline mit attraktiven Anlagemöglichkeiten besteht. Der Fonds ist aufgrund seines integrierten ESG-Ansatzes als Artikel-8-Fonds gemäss SFDR eingestuft und strebt an, sich die wichtigsten makroökonomischen Infrastrukturthemen in Bezug auf die Energiewende, die Dekarbonisierung des Verkehrswesens und die Digitalisierung zunutze zu machen.

Dominic Helmsley, Head of Core Infrastructure: „Wir freuen uns, das erfolgreiche First Closing des Core Infrastructure Fund III bekannt geben zu können. Dadurch sind wir in der Lage, die starke Pipeline an attraktiven Investitionsmöglichkeiten, die wir entwickelt haben, umzusetzen. In der starken Nachfrage nach dem Fonds kommt das hohe Vertrauen in und die anhaltende Unterstützung der Investoren für die Anlagestrategie des abrdn Core Infrastructure-Teams sowie auch die Anerkennung für die erfolgreiche Performance der Core Infrastructure Fonds I und II zum Ausdruck.“

Karsten-Dirk Steffens, Country Head Switzerland, fügt hinzu: „Es ist erfreulich zu sehen, dass unsere Strategie und unser Ansatz Kunden weiterhin überzeugen, die auf der Suche nach differenzierten Core-Infrastrukturanlagen sind. Wir sind sehr dankbar für die grosse Anerkennung, die wir seitens bestehender und neuer Investoren erhalten haben, und freuen uns darauf, den Erfolg dieser Strategie in den kommenden Jahren gemeinsam mit ihnen partnerschaftlich fortzuführen. Die Einstufung des Fonds als Artikel-8-Fonds gemäss SFDR spiegelt die Bedeutung von ESG-Überlegungen bei den von uns ausgewählten Anlagemöglichkeiten wider.“ (abrdn/mc/ps)