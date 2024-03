abrdn: Elfenbeinküste – der Liebling Westafrikas?

Ich kam in Abidjan, der grössten Stadt der Elfenbeinküste, um 3 Uhr morgens an. Selbst zu dieser Stunde war die Begeisterung für den Fussball Afrika-Cup noch deutlich zu spüren.

von Leo Morawiecki, Associate Investment Specialist, Fixed Income, abrdn

An diesem Tag hatte die Fussballmannschaft des Landes Guinea-Bissau im neuen Stadion am Rande der Hauptstadt mit 2:0 besiegt. Die umliegenden Bars und Restaurants waren voll. Bei früheren Reisen nach Westafrika habe ich die Region immer wie eine Wand aus Lärm, Farbe und Chaos erlebt. Die Durchfüh-rung von Afrikas grösstem Fussballspektakel hatte die Begeisterung ausgelöst.

Ein wirklich aufstrebender Markt

Wie viele westafrikanische Länder hat auch die Elfenbeinküste in den letzten Jahrzehnten soziale Unruhen erlebt. Dazu gehörte auch ein blutiger Bürgerkrieg, der 2011 endete. Heute ist das Land jedoch ein Bollwerk der Stabilität in einer ansonsten unbeständigen Region. In den Nachbarländern Mali (2020 und 2021) und Burkina Faso (2019) kam es zu Staatsstreichen. Ableger des Islamischen Staates stellen eine ernsthafte Bedrohung für die zivile Lebensweise dar.

Warum ist die Elfenbeinküste so erfolgreich, während andere es nicht sind? Auf der einen Seite können wir ihren Aufschwung dem bemerkenswerten wirtschaftlichen Erfolg des Landes zuschreiben. In den letzten zehn Jahren betrug das jährliche Wachstum durchschnittlich 7,2 % (Abbildung 1), was das Land nach Angaben des Internationalen Währungsfonds (IWF) zur am schnellsten wachsenden Volkswirtschaft Afrikas macht. Doch wirtschaftlicher Erfolg allein kann einem Land keinen Frieden bringen. Was also tut es? Meine Gespräche mit politischen Entscheidungsträgern und der Zivilbevölkerung vermittelten mir einige unschätzbare Erkenntnisse.

Die Elfenbeinküste ist einer der grössten Kakaoexporteure der Welt. Das Land florierte in den 1980er Jahren, als die Nachfrage in die Höhe schnellte. Doch dann brachen die Weltmarktpreise ein und lösten einen bewaffneten Konflikt zwischen den überwiegend wohlhabenden Landbesitzern im Süden und dem armen Norden aus. Der Kakaomarkt bleibt weiterhin volatil. Es wird erwartet, dass die Ausfuhren der Elfenbeinküste im Jahr 2023 um etwa 28 % zurückgegangen sind, was auf einen besonders starken „El Nino“ Ende letzten Jahres zurückzuführen ist. Zwar haben die gestiegenen Kakaopreise dazu beigetragen, einen Teil der Verluste auszugleichen – und niemand, mit dem ich gesprochen habe, erwartete eine wesentliche Änderung der Haushaltslage des Landes für 2024 – jedoch hat der dramatische Produktionseinbruch die Regierung unter Zugzwang gebracht, ihre Einnahmequellen zu diversifizieren.

Unter dem Gesichtspunkt des Schuldendienstes ist die Hauptsorge für die Elfenbeinküste nicht die Gesamtverschuldung, die sich auf bescheidene 56 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) beläuft, und auch nicht die Möglichkeit einer Währungsabwertung, da das Land an den Euro gekoppelt ist. Das Hauptproblem liegt vielmehr in der Fähigkeit des Landes, einen möglichen weiteren Schock zu verkraften, wie etwa einen Anstieg der Lebensmittel- und Energiepreise, da das Verhältnis zwischen Steuereinnahmen und BIP mit 12,7 % sehr niedrig ist.

Ein Schock dieser Art könnte die Regierung dazu zwingen, wieder umfangreiche Subventionen einzuführen. Die Einführung dieser Subventionen könnte die Bemühungen des Landes, das von der Westafrikanischen Wirtschafts- und Währungsunion (WAEMU) festgelegte Haushaltsdefizit von 3 % bis 2025 zu erreichen, zunichte machen. Es gibt aber auch Positives. Die jüngste Entdeckung des Offshore-Öl- und -Gasfeldes Baleine, das mittelfristig bis zu 150.000 Barrel pro Tag liefern könnte, wird die Rechnung für Energieimporte entlasten. Die laufende Entwicklung des lange vernachlässigten Bergbausektors des Landes wird die Leistungsbilanz weiter stützen. Und natürlich hat der Afrika-Cup die inländische Wirtschaftstätigkeit vorübergehend zusätzlich angekurbelt.

Anleihenmärkte erholen sich

Für Anleihegläubiger ist die Elfenbeinkünste ein potenziell überzeugendes Anlageziel. Es gibt einen klaren Plan zur Haushaltskonsolidierung, das Wirtschaftswachstum bleibt hoch und die Schuldenquote ist niedrig. Die politische Landschaft ist relativ stabil und die politischen Entscheidungsträger sind dabei, das Steuerbefreiungssystem zu rationalisieren. Dies wird weithin als positiv anerkannt, selbst von der oppositionellen Demokratischen Partei der Elfenbeinküste (PDCI). Ein Mitglied der PDCI, mit dem ich sprach, äusserte sich jedoch sehr viel kritischer über den Nationalen Entwicklungsplan (NDP), dem Vorzeigeprojekt der Regierung. Die Regierung gebe den Ausgaben für die Infrastruktur Vorrang vor anderen Programmen wie der Bildung, hiess es.

Der NDP trägt tatsächlich Früchte. Ich konnte mich von den beeindruckenden Intercity-Verbindungen zwischen Abidjan im Süden und Korhogo im Norden überzeugen. Dies galt auch für die ländlichen Teile des Landes, einschliesslich eines Abstechers nach Kong, wo ich die berühmteste Lehm-Moschee des Landes besuchte. Aber es ist schwer, die Defizite zu ignorieren, die dadurch anderswo entstehen. Wie die Befürworter des PDCI hervorheben, haben trotz der Schulpflicht nur 56,7 % der Kinder die Grundschule abgeschlossen.

Offen für Geschäfte

Seit der Covid-Pandemie ist die Finanzierung zu Vorzugsbedingungen für viele Schwellenländer ein Rettungsanker. Die Elfenbeinküste ist da nicht anders. Sie hat im Mai 2023 vom IWF 3,5 Mrd. EUR erhalten. Das Land erfüllt weiterhin die Bedingungen des Programms für Auszahlungen.

Erfreulicherweise kehrte die Elfenbeinküste als erstes afrikanisches Land südlich der Sahara mit einer Eurobond-Emission im Wert von 2,6 Mrd. USD im Januar auf den Primärmarkt zurück. Vorsichtshalber hat die Regierung einen Teil der Mittel für die Verwaltung der Verbindlichkeiten und die Straffung des Tilgungsprofils verwendet. Gleichzeitig wurden rund 1,1 Mrd. USD für Nachhaltigkeitsprojekte im Rahmen des Nachhaltigkeitsrahmens des Landes für 2023 reserviert. Die Anleihe war stark überzeichnet und bestätigte das wiedergewonnene Vertrauen der Investoren in die Region. Benin hat übrigens inzwischen mit seiner ersten US-Dollar-Emission nachgezogen. Diese Transaktionen könnten der erste Schritt sein, um den breiteren Markt wieder zum Leben zu erwecken, nachdem zwei Jahre lang keine Emissionen begeben wurden.

Die Regierung hofft, dass die Rating-Agenturen die Schulden der Elfenbeinküste in den nächsten Jahren auf Investment Grade (IG) heraufstufen werden. Es überrascht nicht, dass die Elfenbeinküste nach wie vor zu den am stärksten von Anlegern investierten Ländern gehört – mit Spreads, die deutlich unter dem Durchschnitt der afrikanischen Sub-Sahara-Region (SSA) liegen (siehe Abbildung 2).

Abschliessende Gedanken…

Unabhängig davon, ob es zu einer Aufwertung der IG kommt, ist die Elfenbeinküste in einer Welt erheblicher geopolitischer und wirtschaftlicher Unwägbarkeiten eine afrikanische Geschichte, die in vielerlei Hinsicht bemerkenswert ist. Und allen Widrigkeiten zum Trotz triumphierte das Land auch im Finale des Afrika-Cups, in dem es den Favoriten Nigeria schlug. Dies könnte der Beginn einer langen Reihe von Siegen auf und neben dem Spielfeld sein. (abrdn/mc)