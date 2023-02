abrdn ernennt Peter Branner zum Chief Investment Officer

Zürich – abrdn hat Peter Branner mit Wirkung zum 1. Mai 2023 zum Chief Investment Officer (CIO) ernannt. Er berichtet an Chris Demetriou und Rene Bühlmann, CEOs of Investments.

Peter Branner kommt von APG Asset Management, einem der grössten globalen Pensionsinvestoren mit Sitz in Europa, wo er als CIO für die Leitung der Anlagen und die Aufsicht über die öffentlichen und privaten Märkte verantwortlich war. Davor war er als CEO und CIO der schwedischen SEB Investment Management in Stockholm tätig, wo er den gesamten Anlageprozess des Unternehmens und dessen breites Spektrum an Fonds und institutionellen Mandaten verantwortete. Darüber hinaus hatte er weitere leitende Funktionen im Investmentbereich inne, unter anderem als CIO der Multi-Management-Abteilung von Fortis Investments in London und als Managing Director von IKANO Fund Management in Luxemburg.

Rene Bühlmann, Co-CEO Investments, sagt: «Peters Erfahrung wird sehr wichtig sein, um die Performance zu steigern, unsere Investmentansätze weiter zu modernisieren und zukunftsweisende Investmenttechnologien zu implementieren. Als Leiter von Anlageteams bei Vermögensverwaltern und -eigentümern ist Peter ideal geeignet, um mit den Leitern unserer Anlageklassen und dem breiteren Führungsteam zusammenzuarbeiten und kundenorientierte Anlagevorschläge zu entwickeln.»

Chris Demetriou, Co-CEO Investments, fügte hinzu: «Der Eintritt von Peter markiert ein neues Kapitel in unserer Transformation. In den vergangenen zwei Jahren haben wir grosse Fortschritte bei der Umgestaltung unseres Investmentgeschäfts gemacht. Unsere Kompetenzen in den Bereichen öffentliche Märkte und alternative Anlagen unterstützen unsere Kunden bei der Erschliessung von Anlagemöglichkeiten, die von den Schlüsselthemen der Weltwirtschaft profitieren – wie Wachstum in Asien, Klimawandel, Urbanisierung und Infrastrukturentwicklung sowie die Demokratisierung von Finanzdienstleistungen. Peters hervorragende Erfolgsbilanz und seine erfahrene Führungsqualitäten werden von unschätzbarem Wert sein, wenn sich unser umgestaltetes Unternehmen auf Wachstum vorbereitet.

