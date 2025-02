abrdn: Klein, aber oho – warum Anleger Small Caps in Betracht ziehen sollten

Von Graham McCraw, Senior Investment Specialist, Equities, abrdn

Seit Januar 2001, dem Beginn der Datenerfassung, haben Small Caps in jeder Region und weltweit besser abgeschnitten als Large Caps. Europa sticht mit einer Rendite von 457 % gegenüber 153 % bei Large Caps hervor (bis Ende Dezember 2024) [1]. Trotz dieser hervorragenden Renditen zögern einige europäische Aktienanleger noch immer, bedeutende Positionen in dieser Anlageklasse aufzubauen. Hier zeigen wir, warum jetzt ein günstiger Zeitpunkt ist, um dies zu überdenken.

Was treibt die Outperformance von Small Caps an?

Erstens ist es einfacher, die Erträge von einer kleineren Basis aus zu steigern. Zweitens sind viele kleinere Unternehmen oft wendig und agil, so dass sie auf die sich verändernde Marktdynamik reagieren und von neuen Trends profitieren können. Schliesslich erhalten kleinere Unternehmen weniger Aufmerksamkeit von Analysten und Investoren. Dies kann zu einer Unterbewertung führen und Potenzial für einen bedeutenden Kursanstieg bieten, wenn die Unternehmen ihre Ziele erreichen

Warum kleinere Unternehmen nicht immer überdurchschnittlich abschneiden

Seien wir ehrlich. Small Caps erzielen nicht immer eine überdurchschnittliche Performance. Die drei Jahre bis Dezember 2024 beispielsweise waren eine Herausforderung. Dies war auf mehrere Faktoren zurückzuführen: Zum einen den raschen Anstieg der Inflation und den anschliessenden drastischen Anstieg der Zinssätze, den Krieg in der Ukraine, Unterbrechungen der Versorgungskette und mehrere weitere makroökonomische Probleme. Aber es gibt noch einen weiteren Faktor: die Zusammensetzung des Index.

In den letzten drei Jahren haben einige schwergewichtige Namen den Large-Cap-Index angetrieben: Novo Nordisk, Shell, Novartis, SAP und HSBC haben alle über 50 % zugelegt. Im Gegensatz dazu bedeuten das schiere Gewicht und die Vielfalt kleinerer Unternehmen, dass es für eine Handvoll Namen – egal wie gut sie abschneiden – unmöglich ist, den gesamten Index zu bestimmen. Womit wir zu der Bedeutung eines aktiven Ansatzes kommen.

Eine Anlageklasse, in der aktives Investieren gedeihen kann

Betrachtet man die Renditen auf Aktienebene auf diskreter jährlicher Basis, so sind die höchsten Renditen vor allem in den unteren Bereichen des Marktkapitalisierungsspektrums zu finden. Das nachstehende Diagramm zeigt den prozentualen Anteil der 100 europäischen Aktien mit der besten Wertentwicklung (MSCI Europe und MSCI Europe Small Cap zusammengenommen) nach Marktkapitalisierung. Wie wir sehen können, überwiegen die Small-Cap-Titel deutlich gegenüber den Large-Caps. Dieser Trend hat sich sogar in den letzten drei schwierigen Jahren abgezeichnet.

Abbildung 1: Europäische Aktien – wie viel Prozent der 100 renditestärksten Aktien sind Large & Small?

Erfahrene aktive Manager können daher potenziell überzeugende Renditen erzielen. Sie können aus dem grossen, dynamischen Anlageuniversum die Gewinner herauspicken. In den letzten fünf Jahren haben nur 40 % der Aktien im europäischen Small-Cap-Index eine Outperformance erzielt, was zeigt, dass man selektiv vorgehen muss.

Das Argument der Rendite ist überzeugend, aber wie sieht es mit dem Risiko aus?

Kleinere Unternehmen sind von Natur aus risikoreicher als ihre grösseren, etablierteren Konkurrenten. Wir jedoch der Meinung, dass die höheren Renditen und attraktiven Diversifizierungsvorteile von Small Caps langfristig das zusätzliche Risiko mehr als ausgleichen. Ausserdem ist ein grosser Teil dieses Risikos mit Unternehmen in der Frühphase verbunden, die noch keine Gewinne erwirtschaften oder in stark zyklischen Marktsegmenten tätig sind.

Wenn man diese Unternehmen herausfiltert – wie wir es tun – ist das Risiko der verbleibenden Untergruppe nicht so hoch, wie viele glauben. Wichtig ist, dass diese Unternehmen auch das Potenzial haben, im Laufe der Zeit erhebliche Renditen zu erzielen.

Vorteile der Diversifizierung

Eine sinnvolle Allokation in Small Caps bietet erhebliche Diversifizierungsvorteile. Aufgrund ihrer Ertragsquellen und Sektorzuweisungen bieten Small Caps den Anlegern Zugang zu anderen Risikomerkmalen als Large Caps. Darüber hinaus sind Small Caps in der Regel stärker auf das Inland ausgerichtet als grössere Unternehmen und häufig in den dynamischsten Bereichen des europäischen Marktes tätig, insbesondere in der Industrie und im zyklischen Konsumgüterbereich.

Wie viel können Anleger in europäische Small Caps investieren?

Wir sind der Meinung, dass Anleger eine sinnvolle Allokation in diese Anlageklasse in Betracht ziehen sollten. Nach Angaben von Morningstar sind nur 7 % des gesamten verwalteten Vermögens europäischer Aktienfonds in kleinere Unternehmen investiert, während die Daten von eVestment zeigen, dass nur 10 % des gesamten Strategievermögens in Small Caps investiert sind. Diese Prozentsätze liegen unter dem Anteil von 14 %, den Small Caps an der breiteren europäischen Aktienmarktkapitalisierung nach der MSCI-Definition haben. Für viele Anleger gelten Small-Cap-Investitionen als eine Allokation abseits der Benchmarks. Daher müssen die Anleger darauf vertrauen können, dass eine Allokation bessere risikobereinigte Renditen liefert.

Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für Investitionen?

Wir glauben, dass eine Allokation in diese Anlageklasse langfristig und strategisch sein sollte. Zwei Faktoren erhöhen jedoch derzeit die Attraktivität von Small Caps.

Noch nie sahen die Bewertungen besser aus

Europäische Small Caps sind die günstigsten aller Regionen und werden zum 13,7-fachen des 12-Monats-Kurs-Gewinn-Verhältnisses gehandelt. In absoluten Zahlen ist dies günstiger als bei europäischen Large Caps (derzeit mit einem Abschlag von 4 %) und liegt weit unter dem langfristigen Durchschnittsaufschlag von 26 %. Eine vergleichbare relative Bewertung haben wir zuletzt während der globalen Finanzkrise gesehen. Die Aussichten sind zwar nicht perfekt (das sind sie nie), aber wir sind der Meinung, dass sie besser sind als 2008, was den jetzigen Zeitpunkt für eine Investition potenziell attraktiv macht.

Ein häufiger Grund, warum Kunden nicht investieren, ist der Glaube, dass «Europa billig ist, aber kein Wachstum hat». Dies mag zutreffen, wenn man das Bruttoinlandsprodukt oder das Wachstum grosser Unternehmen betrachtet. Bei kleineren Unternehmen ist das jedoch anders. Es wird erwartet, dass europäische Small Caps in Zukunft schneller wachsen werden als globale Aktien und gleichzeitig zu einer niedrigeren Bewertung gehandelt werden.

Abbildung 2: 12m Forward Earnings Growth und Bewertungen

Zinssenkungen – langsamer, aber rückläufig

Historische Daten zeigen, dass Small-Cap-Aktien bei sinkenden Zinssätzen tendenziell besser abschneiden als Large-Cap-Aktien. Dieser Trend wird häufig auf das grössere Wachstumspotenzial und die Flexibilität kleinerer Unternehmen in einem Niedrigzinsumfeld zurückgeführt. In den letzten Monaten haben die Märkte jedoch ihre Erwartungen an Zinssenkungen in den USA zurückgeschraubt. Viele glauben, dass die Politik von US-Präsident Donald Trump, von Zöllen bis hin zu Steuern, inflationär wirken und das Tempo der Senkungen verlangsamen könnte. Andererseits wird erwartet, dass seine Politik das Wirtschaftswachstum ankurbeln wird – ein Umfeld, in dem Small Caps in der Regel gut gedeihen. Wir werden sehen. In der Zwischenzeit haben die europäische und die britische Zentralbank signalisiert, dass sie die Zinssätze im Jahr 2025 weiter senken werden.

Abschliessende Gedanken…

Kleinere europäische Unternehmen sind in den Portfolios der Anleger nach wie vor unterrepräsentiert. Wir glauben, dass sie zu kurz kommen. Small Caps haben sich langfristig besser entwickelt als Large Caps, wobei Europa an der Spitze steht. Viele Small Caps sind wendig und agil und in der Lage, von der sich ändernden Marktdynamik zu profitieren und auf die sich ständig verändernde Investitionslandschaft zu reagieren. Ausserdem bieten sie dank ihrer vielfältigen Einnahmequellen Diversifizierungsvorteile, da viele von ihnen in Nischenmärkten tätig sind, die es bei den Large Caps nicht gibt.

Das Risiko wird für Anleger immer ein Thema sein. Dies kann jedoch durch einen aktiven Anlageansatz und gemischte Portfolios gemildert werden. Die Konzentration auf hochwertige, rentable Unternehmen hat sich ebenfalls als gewinnbringende Strategie erwiesen.

Angesichts der derzeit attraktiven Bewertungen und des Potenzials für eine Outperformance in einem zinssenkenden Umfeld sind wir der Ansicht, dass jetzt ein hervorragender Zeitpunkt für Anleger sein könnte, um eine Aufstockung ihrer Bestände an europäischen Small Caps in Betracht zu ziehen.