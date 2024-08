abrdn: Future Minerals – Die Bausteine des grünen Übergangs

Future Minerals sind entscheidend für den grünen Übergang. Auch wenn die Nachfrage voraussichtlich steil ansteigen wird, gibt es ernsthafte Engpässe beim Angebot. Hier ist der Grund, warum Investoren aufmerksam werden sollten.

Vielleicht haben Sie schon von den so genannten «Future Minerals» gehört. Das sind Rohstoffe, auf die viele Nachhaltigkeitstechnologien angewiesen sind. Wir haben uns intensiv mit diesen kritischen Bausteinen der Zukunft befasst – mit ihrer Bedeutung für die Energiewende, den Versorgungsengpässen und der Frage, warum dies alles für Investoren wichtig ist.

Iain Pyle, Senior Investment Manager bei abrdn, beanwortet wichtige Fragen zu diesem Thema.

Was sind „Future Minerals“ und warum sind sie wichtig?

Future Minerals sind Rohstoffe, die für die künftige Entwicklung von Volkswirtschaften unerlässlich sind. Sie entsprechen im Grossen und Ganzen den Rohstoffen, die für die Energiewende wichtig sind, da wir uns von fossilen Brennstoffen wegbewegen und zur Elektrifizierung übergehen. Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage nach vielen dieser Rohstoffe in den kommenden Jahren erheblich steigen wird.

Können Sie ein paar Beispiele nennen?

Zu den Future Minerals gehören Kupfer, Lithium, Aluminium, Platin und Nickel. Kupfer zum Beispiel ist ein Metall, das aufgrund seiner guten Leitfähigkeit sehr häufig verwendet wird – es ist für die meisten elektronischen und elektrischen Anwendungen unverzichtbar. Die künftige Nachfrage wird aber auch durch seine Verwendung in Stromnetzen und bei der Elektrifizierung sowie durch seinen bedeutenden Einsatz in Elektrofahrzeugen (EVs) bestimmt. Auch Lithium ist wegen der Lithium-Ionen-Akkus, die Elektrofahrzeuge antreiben, sehr wichtig. Schätzungen zufolge werden wir bis 2040 42-mal mehr Lithium benötigen als im Jahr 2020.

In den letzten Jahren war immer wieder von einem weiteren «Superzyklus» bei den Rohstoffen die Rede. Glauben Sie, dass wir am Anfang eines solchen stehen und warum?

Ein «Superzyklus» ist ein Zeitraum, in dem die Nachfrage nach etwas aufgrund eines strukturellen Wandels erheblich und über einen langen Zeitraum hinweg steigt. Dies führt zu einem anhaltenden Preisanstieg. Wir glauben, dass wir am Beginn eines neuen Superzyklus für die Future Minerals stehen könnten.

Die Nachfrage wird durch die Notwendigkeit und durch die Politik der Regierung angetrieben. Die Notwendigkeit, sich von fossilen Brennstoffen zu lösen und auf Elektrifizierung umzusteigen, ist klar, und diese Entwicklung wird durch neue Vorschriften unterstützt. Es ist wahrscheinlich, dass die Nachfrage über mehrere Konjunkturzyklen hinweg zumindest in den nächsten 20 Jahren robust bleiben wird.

Andererseits wird auch das Angebot begrenzt sein. Die Bergbauunternehmen haben in den letzten zehn Jahren nicht in die Erschliessung neuer Ressourcen investiert. Das bedeutet, dass nicht viel mehr neue Produktionskapazität in Betrieb genommen wurde. Und dort, wo Kapazitäten vorhanden sind, sinken die Produktionsmengen und die Qualität.

Worauf sollten Anleger achten, um das Beste aus diesen Entwicklungen zu machen?

Die Möglichkeiten sind vielfältig und befinden sich an allen Punkten der Wertschöpfungskette und umfassen alle Aktivitäten, die zur Herstellung eines Produkts oder einer Dienstleistung erforderlich sind. Anleger sollten in die Unternehmen investieren, die mit den einzelnen Future Minerals verbunden sind (und nicht in die Mineralien selbst). Die Geschichte zeigt uns, dass dies der bessere Weg ist, um von höheren Rohstoffpreisen zu profitieren. Es ist eine aufregende Zeit für diesen Sektor und alles deutet auf den Beginn eines Superzyklus hin, der sich als eine Chance für mehrere Jahrzehnte erweisen könnte.

Neben den Bergbauunternehmen selbst sind in der Wertschöpfungskette auch die Unternehmen zu berücksichtigen, die die für die Gewinnung von Mineralien aus dem Boden erforderlichen Anlagen liefern. Schauen Sie sich auch die Produkte in der Wertschöpfungskette an – wie z. B. Elektrofahrzeuge -, die unter Verwendung eines oder mehrerer dieser Future Minerals hergestellt werden.

Weitere Bereiche, die von Interesse sein könnten, sind alles, was zur Dekarbonisierung im Verkehr, in Gebäuden und in der Industrie beiträgt, Batterieproduzenten und Hersteller von Permanentmagnetmotoren.

Warum sollte man jetzt investieren?

Es ist eine aufregende Zeit für diesen Sektor, und alles deutet auf den Beginn eines Superzyklus hin, der sich als eine Chance für mehrere Jahrzehnte erweisen könnte.

Bildlich gesprochen sollte man an einem Punkt einsteigen, an dem man noch langsam fährt und bevor man die Kurve nimmt und schnell beschleunigt.

Wenn man sich China ansieht, ist der Anteil von Elektrofahrzeugen an den Autoverkäufen von etwa 2 % im Jahr 2020 auf rund 40 % im letzten Jahr gestiegen. Die Akzeptanz geht dort sehr schnell voran.

In den Industrieländern ist die Verbreitung von E-Fahrzeugen noch nicht so weit fortgeschritten, sie wird sich jedoch beschleunigen, da der Verkauf von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor eingeschränkt wird und E-Fahrzeuge günstiger werden.

So hat beispielsweise das britische Stromnetz National Grid seine Investitionspläne für das nächste Jahrzehnt veröffentlicht, und es ist klar, dass Investitionen in die Infrastruktur zur Unterstützung des grünen Übergangs eine der wichtigsten Prioritäten sind.

Es gibt eine grosse Nachfrage, und wie wir bereits erwähnt haben, wird das Angebot noch eine Weile nicht mithalten können. Das wird die Preise wahrscheinlich stützen.

Warum sollten Anleger einen aktiven statt eines passiven Ansatzes verfolgen?

Ein aktiver Ansatz ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Er ermöglicht es Ihnen, qualitativ hochwertigere Unternehmen zu halten, die langfristig besser abschneiden dürften. Er ermöglicht es Ihnen, in Zeiten des Strukturwandels flexibel zu sein.

Aber wir werden in diesem Zeitraum kurzfristige Rohstoffzyklen erleben. Aktives Management ermöglicht es den Anlegern, nach Werten zu suchen, wenn viele andere in die beliebtesten Anlagen einsteigen.

Ein aktiver Ansatz ermöglicht es Anlegern auch, Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken (ESG) besser zu managen – ein wichtiger Aspekt beim Umgang mit Bergbauunternehmen, die häufig in Schwellenländern tätig sind.