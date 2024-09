abrdn lanciert dynamische Dividendenstrategie für den asiatisch-pazifischen Raum

London – abrdn hat einen Asia Pacific Dynamic Dividend Fund aufgelegt, der darauf abzielt, den Anlegern durch Investitionen in Unternehmen in den Ländern des asiatisch-pazifischen Raums (mit Ausnahme Japans) sowohl regelmässige Erträge als auch langfristiges Kapitalwachstum zu bieten. Der Fonds ist für den Vertrieb in der Schweiz, Singapur und Luxemburg registriert und steht sowohl Privatanlegern als auch institutionellen Investoren in diesen Ländern zur Verfügung.

Yoojeong Oh, Investment Director für asiatische Aktien bei abrdn, sagte: «Asien ist ein attraktiver Ort für Gewinn- und Dividendenwachstum. Die Wiederanlage von Dividenden trägt zu mehr als der Hälfte der von Anlegern im asiatisch-pazifischen Raum ohne Japan erzielten Gesamtrendite bei. Die Region wird durch starke makroökonomische Fundamentaldaten gestützt, welche die Cashflow-Generierung und die Revision der Gewinnprognosen nach oben unterstützen. Unseres Erachtens kann dies dazu beitragen, die Dividendenausschüttungen aufrechtzuerhalten. Das Dividendenpotenzial Asiens wird oft übersehen – und doch bieten mehr als die Hälfte der Unternehmen in der Region eine Dividendenrendite von mehr als 2.5 % pro Jahr. Wir sehen einen wachsenden Trend bei den Unternehmen, die Gesamtrendite für die Aktionäre durch eine stärker formalisierte Dividendenpolitik und Aktienrückkaufprogramme zu erhöhen.“

Der von Yoojeong Oh verwaltete Fonds zielt auf Kapitalwachstum und eine beständige und nachhaltige Rendite. Er verfolgt einen aktiven Bottom-up-Ansatz, indem er die rund 550 asiatischen Aktien, die abrdn abdeckt, auf die 50-90 Unternehmen eingrenzt, von denen er am meisten überzeugt ist.

Der Fonds sorgt für eine Diversifizierung sowohl nach Ländern als auch nach Sektoren. Er verfolgt einen zweigleisigen Ansatz, um Kapitalwachstum zu erzielen und eine beständige und nachhaltige Rendite anzustreben. Etwa 95 % des Portfolios konzentrieren sich auf den Kauf und das langfristige Halten von qualitativ hochwertigen Unternehmen, von denen ein Kapitalzuwachs und Dividenden erwartet werden.

Die verbleibende Allokation rotiert strategisch in regelmässige und besondere Dividendenereignisse, wobei abrdn die Analyse von Konjunkturzyklen, Verkäufen von Assets und besonderen Bargeldzuflüssen nutzt, um die Dividendenrendite zu steigern.

Der Fonds ist Teil von abrdn’s breiterem Angebot an asiatischen Aktienfonds mit einem Vermögen von mehr als 550 Millionen Dollar. Der Fonds profitiert auch von der starken Research-Präsenz des Unternehmens – mit fast 40 Aktienexperten in ganz Asien, die vor Ort Erkenntnisse liefern. (abrdn/mc)