abrdn lanciert ersten aktiven Immobilien-ETF in der Schweiz

Edinburgh – abrdn hat heute seinen ersten aktiven globalen Immobilien-ETF in der Schweiz gelistet, den ersten derartigen ETF, der hierzulande verfügbar ist.

Der abrdn Future Real Estate UCITS ETF (Ticker: AREC) ist ein kostengünstiger und liquider Fonds mit einer global diversifizierten Strategie, der in ein Portfolio börsenkotierter Immobilienwertpapiere (REITs und Immobilienaktien) investiert.

Er bietet Anlegern die Möglichkeit, direkt in die überzeugendsten globalen Immobilienaktien zu investieren, die vom Global Real Estate Research-Team von abrdn ermittelt werden. Es handelt sich um ein thematisches Angebot, das zukunftsorientiert positioniert ist. Es zielt auf die Marktbereiche ab, die nach Einschätzung unseres Research-Teams von langfristigen strukturellen Nachfragefaktoren gestützt werden.

Der ETF nutzt die einzigartige und proprietäre Global Real Estate House View von abrdn, die 28 Märkte weltweit untersucht und mehr als 280 Marktsegmente auf der Grundlage unserer prognostizierten Renditen über drei Jahre bewertet.

Der ETF wird vierteljährlich dynamisch neu gewichtet, um Änderungen der House View zu berücksichtigen, mit dem Ziel, für Investoren Renditen über den gesamten Zyklus hinweg zu erschliessen. Die Strategie wird auf der Grundlage eines ESG-fokussierten Investitionsrahmens verwaltet, der mit SFDR-Artikel 8 konform ist.

Es handelt sich um den einzigen aktiven ETF in Europa, der in Immobilien investiert. Der Future Real Estate ETF ist eine kostengünstige Lösung, deren Preis auf dem Niveau passiver Äquivalente liegt und eine Gesamtkostenquote (TER) von 40 Basispunkten aufweist.

Der Future Real Estate ETF ist am FTSE EPRA NAREIT Developed Index ausgerichtet und verfolgt eine aktive Managementstrategie, die Flexibilität bei der Anlageallokation des Fonds bietet. Das aktive Element ermöglicht es dem Investmentteam von abrdn, Entscheidungen über Modelländerungen, die Auswahl von Beteiligungen und Transaktionen innerhalb des Fonds zu treffen. Das Team ist auch stark in die Marktforschung und -analyse eingebunden und kann sich an wichtige immobilienbezogene Themen anpassen, die für die zukünftige Immobilienperformance entscheidend sind. Derzeit gehören dazu:

Digitalisierung. Der E-Commerce verändert die Art und Weise, wie Produkte hergestellt, gelagert und über die industrielle und logistische Infrastruktur versandt werden. Auch Rechenzentren profitieren von der rasant zunehmenden Datenerzeugung und intelligenten Technologien.

Demografischer Wandel. Mit der Alterung der Bevölkerung ergeben sich wachsende Chancen in Bereichen wie Seniorenwohnungen, betreutes Wohnen und Gesundheitswesen. Urbanisierung und sich verändernde Lebensstile schaffen neue Möglichkeiten im privaten Vermietungssektor.

Neugestaltung der Lieferkette. Unternehmen müssen dringend eine robuste Lieferkettenstrategie entwickeln, wenn sie weiterhin profitabel oder sogar nachhaltig arbeiten wollen. Schnellere Liefer- und Durchlaufzeiten tragen ebenfalls zum Wachstum des Nearshoring-Trends bei.

abrdn hat kürzlich seine Investitionssicht auf Immobilien von neutral auf übergewichtet angehoben, da sich das Marktumfeld für diese Anlageklasse verbessert und dies mittelfristig zu einer Verbesserung der Gesamtrenditen beitragen dürfte.

Karsten-Dirk Steffens, Country Head Schweiz bei abrdn, sagte: «Die Einführung unseres aktiven ETF in der Schweiz bedeutet, dass wir Anlegern Zugang zu unserem Global Real Estate House View bieten können, einem Rahmenkonzept, das seit 2006 umgesetzt wird und von einem Team globaler Experten geleitet wird, die sich der Analyse der Immobilienmärkte widmen. Es bietet Anlegern eine alternative Möglichkeit, über die überzeugendsten Ideen von abrdn Zugang zu Immobilien zu erhalten. Die Kombination aus der Identifizierung zukünftiger Immobilientrends und der Kartierungsmethodik in einem börsengehandelten Vehikel ist auf dem Markt einzigartig.»

Svitlana Gubriy, Leiterin des Bereichs Indirect Real Assets bei abrdn, sagte: «Dieser Fonds bietet Anlegern direkten Zugang zu unseren überzeugendsten globalen Immobilieninvestitionen in einem kostengünstigen, liquiden Vehikel. Durch die Anwendung eines forschungsbasierten Ansatzes und die Investition in die Immobilien der Zukunft glauben wir, dass wir einen Mehrwert für Investoren schaffen können. Wir zielen auf die Marktbereiche ab, die voraussichtlich von thematischen Trends profitieren werden. Ein aktiver Ansatz sollte ebenfalls von Vorteil sein, insbesondere angesichts der anhaltenden Polarisierung der Performance auf dem Immobilienmarkt.» (abrdn/mc/ps)