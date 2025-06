BYD Europe ernennt Dimitris Chanazoglou zum Country Manager für die Schweiz

Zürich – BYD Europe hat Dimitris Chanazoglou zum neuen Country Manager für die Schweiz ernannt. Er wird seine neue Position zum 1. Juli 2025 antreten und die Geschäftsaktivitäten von BYD in der Schweiz leiten sowie das strategische Wachstum in einem der wichtigsten europäischen Märkte des Unternehmens vorantreiben.

Dimitris Chanazoglou verfügt über umfassende Erfahrung in der Automobilbranche: Seine Laufbahn erstreckt sich über internationale und nationale Märkte mit einem klaren Fokus auf kommerzielles Wachstum und strategische Entwicklung. Zuletzt war er Managing Director Polestar Switzerland & Italy, davor war er für Astara (Fiat/Abarth/Alfa Romeo/Jeep) tätig. Die längste Zeit seiner Karriere, fast 17 Jahre, arbeitete er für den heutigen Stellantis-Konzern.

«Mit seiner umfassenden Erfahrung in leitenden Funktionen auf internationaler und lokaler Ebene in der Automobilbranche wird Dimitris Chanazoglou eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung unserer ambitionierten Pläne für den strategisch wichtigen Schweizer Markt spielen», so Maria Grazia Davino, SVP & Regional Managing Director von BYD Europe. (pd/mc/pg)

