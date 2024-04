abrdn legt SICAV-Version der Emerging Markets Income Equity-Strategie auf

Zürich – abrdn hat den abrdn SICAV I – Emerging Markets Income Equity Fund («der Fonds») aufgelegt, der den im Vereinigten Königreich domizilierten OEIC-Fonds widerspiegelt, welcher bereits 2012 aufgelegt wurde und von dem leitenden Fondsmanager Matt Williams und den unterstützenden Portfoliokonzeptionsteams in London und Singapur erfolgreich verwaltet wird.

Der Fonds verfolgt einen All-Cap-Ansatz mit Aktien aus Schwellenländern (EM) und strebt eine Kombination aus Wachstum und Ertrag an. Das Team sucht nach gesunden Unternehmen und profitablem Wachstum, indem es den Cashflow analysiert und die Unternehmen nach ihrer Fähigkeit, eine Dividende zu zahlen, im Zusammenhang mit ihrem Investitionszyklus priorisiert.

Matt Williams, Senior Investment Director bei abrdn und Fondsmanager des Fonds, kommentiert: «Investments in Schwellenländer werden oft eher mit Wachstum als mit Einkommen assoziiert. Die Daten zeigen jedoch, dass es in den Schwellenländern inzwischen genauso viele Unternehmen gibt, die Dividenden zahlen, wie in den entwickelten Märkten. Nachdem wir den OEIC über ein Jahrzehnt verwaltet haben, sehen wir ein einzigartig attraktives Einkommensuniversum für aktive Anleger, die auf Gesamtrendite bedacht sind. Das Ertragswachstum und die Aufzinsung von Dividenden in Schwellenländeraktien können in Portfolios eine starke Kombination bilden, und wir freuen uns, dass wir diese Möglichkeit nun mit der SICAV-Variante mehr Anlegern anbieten können.»

Der Fonds verfolgt bei der Portfoliokonzeption einen ausgewogenen Zwei-Säulen-Ansatz – 50% in dividendenstarken und 50% in wachstumsstarken Unternehmen. Diese Ausgewogenheit in Kombination mit einem stilunabhängigen Ansatz bei der Aktienauswahl im gesamten EM-Universum (Regionen, Sektoren sowie Marktkapitalisierung) zielt darauf ab, einen konsistenten und wachsenden Einkommensstrom in verschiedenen Marktzyklen sowie eine hohe Partizipation in Aufwärts- und starke Absicherung bei Abwärtsbewegungen zu bieten. Die Risikoziele des Portfolios bestehen darin, das Risiko vorrangig auf die aktienspezifischen Erkenntnisse des Teams auszurichten und eine Diversifizierung der Ertragsaussichten zu bieten, während gleichzeitig versucht wird, Länder- und Sektorrisiken zu dämpfen. Der Fonds ist dabei nicht von einer begrenzten Gruppe ertragsstarker Aktien abhängig, um Performance zu erzielen.

Devan Kaloo, Global Head of Equities, fügte hinzu: «Wir können auf eine 36-jährige Erfolgsbilanz bei Investments in Schwellenländeraktien zurückblicken. Matt und sein Portfoliokonzeptionsteam stützen sich auf ein sehr erfahrenes und gut ausgestattetes EM-Aktienteam. Unsere Präsenz vor Ort in wichtigen Schwellenländern unterstützt den All-Cap-Ansatz des Fonds, indem wir zusätzliche Ertragschancen in Small-Cap- und Frontier-Märkten nutzen.» (abrdn/mc)