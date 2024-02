abrdn: Perlen im Universum der globalen Small- und Midcaps

Globale KMU, die in Einklange mit den 17 Nachhaltigkeitszielen der UNO bis 2030 wirtschaften, zeichnen sich oft durch überdurchschnittliches Wachstum und Innovationskraft aus. Langfristig ausgerichtete Anleger sollten den Blick auf diese «Perlen» werfen, wollen sie sich keine Chancen entgehen lassen.

von Tzoulianna Leventi, Fondsmanagerin des abrdn Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund.

In der Welt des nachhaltigen Investierens werden Unternehmen, die innovative Lösungen für Umweltprobleme anbieten, immer wichtiger. Darunter sind auch sehr viele KMU, die weltweit rund 85 Prozent aller Firmen ausmachen. Viele dieser Unternehmen weisen überdurchschnittliche Wachstumsraten auf und verfügen über Preissetzungsmacht.

Understatement aus Italien

Ein interessantes KMU im Universum der Small und Midcaps ist das italienische Luxusmode-Unternehmen Brunello Cuccinelli aus Umbrien. Das Unternehmen wächst nachhaltig in Bezug auf seine Einnahmen und ist bekannt für sein exklusiven Produkte und sein. Es unterstützt umfassend auch das UNO-Nachhaltigkeitsziel «Nachhaltiges Wirtschaftswachstum bei menschenwürdiger Arbeit».

Gegen aussen setzt Brunello Cuccinelli auf Understatement. Wer nicht genau hinschaut, wird nicht erkennen, dass Mark Zuckerberg die Shirts des Designers trägt, die um 300 Franken kosten. Gegen innen misst das Unternehmen dem Wohlergehen seiner Mitarbeiter höchste Bedeutung bei und unterstützt auch die lokale Gemeinschaft. Zudem fördert es die Ausbildung junger Menschen und durch Programme für Berufseinsteiger. Ein Grossteil der Gewinne bringt Brunello Cuccinelli in eine Stiftung ein, die zum Beispiel Industrieflächen in Flächen für Wein- und Olivenanbau zurückverwandelt.

Substitution von Erdöl aus Norwegen

Die norwegische Borregaard ist weltweit führend in der Herstellung von umweltfreundlichen Produkten auf Ligninbasis. Diese ersetzen erdölbasierte Alternativen und finden hauptsächlich als Bindemittel Verwendung. Dank seiner marktführenden Position und der Konzentration auf wertschöpfungsintensive Marktsegmente kann das Unternehmen die Preise über die Inflation hinaus erhöhen (Pricing Power). Mit strukturellem Wachstum in umweltfreundlichen Chemikalien dürfte Borregaard in Zukunft stark vom Trend zu nachhaltigem Wirtschaften profitieren. Borregaard unterstützt die Einhaltung des Uno-Ziels: Sicherstellung nachhaltiger Konsum- und Produktionsmuster.

Lösungen für Bauen, Gesundheit und Landwirtschaft

Als führender Anbieter von Software für die Gebäudedatenmodellierung spielt Nemetschek aus Deutschland eine entscheidende Rolle beim nachhaltigen Materialeinsatz im Bauwesen, reduziert Fehler und verbessert die Effizienz. Dank der steigenden Nachfrage im öffentlichen und privaten Sektor erfreut sich das Unternehmen hoher und langfristiger Wachstumsperspektiven. Nemetschek steht für das Uno-Ziel der Förderung nachhaltiger Konsum- und Produktionsmuster.

Insulet aus den USA ist ein Hersteller von schlauchlosen Insulinpumpen. Das KMU verfügt aufgrund seiner Innovationskraft über einen Wettbewerbsvorteil in einem stark umkämpften Markt. Die Einführung des Insulin-Dosierungsgerätes Omnipod 5 führte zu einem grossen Umsatzwachstum. Mit seinem klaren Fokus auf das Uno-Ziel «Gesundheit und Wohlbefinden», spielt Insulet eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Lebensqualität von Diabetikern.

Das britische Biotechnologie-Unternehmen Genus ist weltweit führend in der Tiergenetik und -zucht. Es konzentriert sich auf Rinder und Schweine. Die Nutzung genetischer Ressourcen führt dazu, dass die Nutztiere gesünder sind und beispielsweise im Laufe ihres Lebens weniger Futter und Wasser benötigen und seltener mit Antibiotika behandelt werden müssen.

Langfristige Anlageziele

Die Aktien von KMU, die den UNO-Nachhaltigkeitszielen der UNO entsprechen, bieten nicht nur attraktive Renditen für Investoren, sondern auch die Möglichkeit, positive Veränderungen in ihren Branchen und darüber hinaus zu bewirken. Die Unternehmen verfügen zudem alle über eine hohe Wachstumsdynamik.

Für Anleger, die langfristig denken und einen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft leisten wollen, könnten die Aktien von Brunello Cuccinelli, Borregaard, Nemetschek, Insulet und Genus interessante Optionen sein. (abrdn/mc/pg)