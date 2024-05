abrdn: Schwellenländer – Lohnende Dividenden-Investments

Seit dem Jahr 2000 sind die Dividenden in den Schwellenländern doppelt so schnell gestiegen wie die der übrigen Welt. Wir werfen einen Blick auf einige der Unternehmen, die diese Entwicklung anführen.

Matt Williams, Senior Investment Director, abrdn

Gestützt durch starke Fundamentaldaten der Unternehmen und ein wachsendes Anlageuniversum bieten die Schwellenländer unserer Meinung nach eine überzeugende langfristige Anlagemöglichkeit für Kunden, die sowohl Erträge als auch Wachstum erzielen wollen.

Zu unserer „Follow-the-Cashflow“-Analyse, bei der wir uns auf Unternehmen mit soliden Bilanzen und attraktiven Fundamentaldaten konzentrieren, gehört es, dass wir immer aufmerksam sind, wenn sich Chancen in Cash-generierenden Unternehmen ergeben, die in der Lage sind, nachhaltige und wachsende Dividenden an die Aktionäre auszuschütten.

Wie sieht das in der Praxis aus?

Nehmen Sie Kaspi. Das in Kasachstan ansässige Unternehmen steht für die mikroökonomische Entwicklung der «Technologie als Plattform» und ist weitgehend für die Digitalisierung des Landes verantwortlich. Kaspi betreibt ein Online-Zahlungsverkehrs-, Marktplatz- und Fintech-Ökosystem, das die Art und Weise, wie Menschen in Kasachstan bezahlen, einkaufen und ihre Finanzen verwalten, verändert hat.

Das Unternehmen entwickelt sich ständig weiter und hat seine Super-App um Komponenten wie Reisedienste und Lebensmittel erweitert. Kaspi ist mit allen wichtigen Händlern in Kasachstan verbunden und kann dank seiner Grösse eine breite Palette an praktischen Dienstleistungen zu vernünftigen und erschwinglichen Preisen anbieten. Dies wiederum ermöglicht es dem Unternehmen, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen – und die Unternehmensleitung ist bereit, diese Renditen an die Aktionäre auszuschütten.

Wir sind der Meinung, dass Kaspi weiterhin unterbewertet ist, vielleicht wegen der Nähe Kasachstans zu Russland. Unsere Einschätzung der politischen Risiken deutet jedoch darauf hin, dass Kasachstan ein grosser Nutzniesser der Einwanderungsströme aus Russland zu sein scheint. Wir schätzen, dass die Erträge von Kaspi mittelfristig eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 30 % erreichen könnten, da das Unternehmen seine Dienstleistungen weiter ausbaut und weitere Premiumfunktionen hinzufügt.

Kaspi hat eine Dividendenrendite zwischen 7 und 9%, was im Vergleich zu anderen Anlageklassen eine attraktive Einkommensquelle darstellt.

Emissionsarmer Schiffsbau

Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (KSOE) ist eines der grössten Schiffbauunternehmen der Welt. Unserer Meinung nach hebt es sich von seinen Konkurrenten ab. Die Bilanz des Unternehmens hat es erlaubt, längere Abschwünge zu überstehen, und seine Konzentration auf Forschung und Entwicklung macht es zu einem Vorreiter bei wichtigen Veränderungen in der Branche.

Im Jahr 2023 erhielt das Unternehmen neue Aufträge in Höhe von 21,8 Mrd. USD, was 150 % seines Jahresziels entspricht. Und mit einem Auftragsbestand, der dem Umsatz von mehr als drei Jahren entspricht, wird das Unternehmen noch einige Zeit mit der Produktion beschäftigt sein.

Angesichts der zunehmenden Bedeutung von Nachhaltigkeit und ESG-Faktoren für die Marktpreisbildung meiden viele Anleger kohlenstoffintensive Branchen wie die Schifffahrt. KSOE spielt jedoch zweifellos eine führende Rolle bei der Umstellung auf grüne Energie. Während des Abschwungs in der Covid-19-Pandemie investierte das Unternehmen stark in die Forschung und Entwicklung neuer, emissionsärmerer Schiffe. Dies hat bereits erste Ergebnisse gezeigt. Kürzlich hat das Unternehmen sein erstes mit Ammoniak-betriebenes Schiff erfolgreich auf den Markt gebracht und einen Vertrag mit einer europäischen Reederei über vier Megaschiffe im Wert von 557 Milliarden südkoreanischen Won (432,4 Millionen US-Dollar) abgeschlossen. Nach Angaben von KSOE reduzieren diese Schiffstypen die CO2-Emissionen um bis zu 95 %.

Ausgehend von den aktuellen Bewertungen scheinen die Anleger diesen umweltfreundlichen Erneuerungszyklus nicht in Betracht zu ziehen. Aber mit der glaubwürdigen Unterstützung der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) werden die Aufträge für neue umweltfreundliche Schiffe in den nächsten Jahren zunehmen.

Das Unternehmen schüttet derzeit keine Dividende aus, da es in den letzten Jahren lieber in das Wachstum des Unternehmens reinvestiert hat. Dennoch haben wir bei der Prüfung der Ertragslage von KSOE zwei Aspekte sorgfältig berücksichtigt. Die Fähigkeit des Unternehmens, eine nachhaltige Dividende zu zahlen, und seine Bereitschaft, dies zu tun. Wir sind der Meinung, dass KSOE in beiden Punkten qualifiziert ist.

Aufstrebende Mittelschicht

Die Aussichten der indischen Bajaj Holdings sind eng mit der aufstrebenden Mittelschicht Indiens verknüpft. Die beiden Geschäftsbereiche des Unternehmens mit Sitz in Pune, Maharashtra, spiegeln die wachsende Finanzkraft der indischen Verbraucher wider. Bajaj Auto ist ein führender Hersteller von zwei- und dreirädrigen Fahrzeugen, während Bajaj Fin Serve ein Unternehmen für Verbraucherfinanzierung ist. Die Fahrzeuge von Bajaj Auto sind zu wettbewerbsfähigen Preisen erhältlich. Am wichtigsten ist, dass das Unternehmen in die Langlebigkeit seiner Produkte investiert hat, die ihren Wert in der Regel besser halten als die der Wettbewerber. Bajaj hat auch in andere geografische Märkte wie Afrika und Lateinamerika expandiert, so dass der Export nun rund 40 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens ausmacht.

Auch die nächste Generation von Verkehrsmitteln – Elektrofahrzeuge – dürfte für das Unternehmen von grossem Nutzen sein. Laut McKinsey könnte die indische Nachfrage nach E-Mobilität im Kleinformat (einschliesslich Motorrädern, Rollern und Dreirädern) bis zum Geschäftsjahr 2030 auf etwa neun Millionen Einheiten steigen.

Aus kleinen Anfängen heraus haben sich Bajaj FinServe und seine Tochtergesellschaft Bajaj Finance auf die Vergabe grösserer Kredite, Hypotheken und Versicherungen verzweigt. Wir gehen davon aus, dass das bankenunabhängige Finanzinstitut mit der Zeit einen grösseren Marktanteil erobern wird, insbesondere von den staatlichen indischen Banken.

Der Schlüssel zum Erfolg eines jeden Finanzinstituts liegt darin, einen gesunden Kundenstamm zu finden und das Risiko in die angebotenen Zinssätze einzupreisen. Bajaj Finance hat sich in diesem Bereich als äusserst geschickt erwiesen. Ein zweiter echter Pluspunkt ist die führende Rolle des Unternehmens bei der Digitalisierung. Es hat neue digitale Initiativen, darunter eine App für Privatkredite, vorangetrieben, um die Verfügbarkeit seiner Produkte zu erweitern.

Was bedeutet das alles für Aktienanleger? Die Dividendenrendite von Bajaj Holdings beträgt heute, basierend auf unserem Einstiegskurs, 13,02 %6 . Als Anleger suchen wir nach gesunden Unternehmen, die attraktive Einkommensströme generieren, einen Teil dieses Einkommens als Dividende an die Aktionäre ausschütten und das Potenzial aufweisen, diese Dividende im Laufe der Zeit zu steigern. Unserer Meinung nach erfüllt Bajaj Holdings alle unsere Kriterien.

Abschliessende Gedanken…

Die Schwellenländer bieten ein dynamisches und fruchtbares Umfeld für anspruchsvolle Anleger, die sich auf Erträge und Gesamtrenditen konzentrieren. Die oben genannten Beispiele unterstreichen die Tiefe und Vielfalt der Chancen, die auf ein aktives Engagement warten. Da sich diese Märkte aufgrund des robusten Wirtschaftswachstums und der zunehmenden Marktentwicklung weiterentwickeln, kann das Potenzial zur Erzielung attraktiver Renditen nur wachsen. (abrdn/mc)