ADC Therapeutics kündigt Privatplatzierung von 60 Millionen Dollar an

Lausanne – ADC Therapeutics SA (NYSE: ADCT), ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich der Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs), gab bekannt, dass es Wertpapierkaufverträge über den Verkauf seiner Aktien an bestimmte institutionelle Investoren im Rahmen einer privaten Finanzierung öffentlicher Aktien („PIPE“) in Höhe von 60,0 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat. Im Rahmen der PIPE verkauft ADC Therapeutics 11,3 Millionen Stammaktien zu einem Preis von 4,00 US-Dollar pro Aktie sowie vorfinanzierte Optionsscheine zum Kauf von 3,8 Millionen Stammaktien zu einem Preis von 3,90 US-Dollar pro vorfinanziertem Optionsschein, was dem Preis pro Stammaktie in der PIPE abzüglich des Ausübungspreises von 0,08 CHF pro vorfinanziertem Optionsschein entspricht.

Die PIPE wird von TCGX geleitet und schliesst eine Beteiligung der Redmile Group und anderer bestehender Investoren ein.

Der Bruttoerlös aus der PIPE-Finanzierung wird sich vor Abzug der Gebühren für den Platzierungsagenten und der Emissionskosten voraussichtlich auf etwa 60,0 Mio. $ belaufen. Die PIPE wird voraussichtlich am 27. Oktober 2025 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen. ADC Therapeutics beabsichtigt, den Nettoerlös aus der PIPE-Finanzierung für Investitionen in die kommerzielle Expansion von ZYNLONTA® und zur Stärkung der Bilanz zu verwenden, zusätzlich zur Finanzierung des Betriebskapitals und allgemeiner Unternehmenszwecke.

«Diese Finanzierung verbessert unsere Fähigkeit, den potenziellen Relaunch von ZYNLONTA im Jahr 2027 vorzubereiten und durchzuführen, und stärkt unsere Bilanz im Vergleich zu unserer zuvor bekannt gegebenen Liquiditätsreserve bis 2028», sagte Ameet Mallik, Chief Executive Officer von ADC Therapeutics. «Wir glauben, dass wir gut positioniert sind, um unseren Weg zu langfristigem, nachhaltigem Wachstum für unser Unternehmen zu beschleunigen. Wir freuen uns auf die anstehenden Datenkatalysatoren im Laufe dieses Jahres und im Jahr 2026.»

Das Unternehmen erwartet für das dritte Quartal, das am 30. September 2025 endete, Nettoproduktumsätze aus dem Verkauf von ZYNLONTA in Höhe von ca. 15,8 Mio. $, wobei sich die Barmittel und Barmitteläquivalente zum 30. September 2025 auf insgesamt 234,7 Mio. $ belaufen. Unter Berücksichtigung des geschätzten Nettoerlöses aus der PIPE-Finanzierung in Höhe von ca. 57,6 Millionen US-Dollar (nach Abzug der Gebühren für den Platzierungsagenten und der geschätzten Kosten für das Angebot) hätte das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt über liquide Mittel in Höhe von ca. 292,3 Millionen US-Dollar verfügt.

Das Angebot und der Verkauf der vorstehenden Wertpapiere erfolgt im Rahmen einer Transaktion, die kein öffentliches Angebot beinhaltet, und die vorstehenden Wertpapiere wurden nicht gemäss dem Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der «Securities Act») oder den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und werden unter Berufung auf Abschnitt 4(a)(2) des Securities Act angeboten und verkauft. Die Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht weiter angeboten oder weiterverkauft werden, es sei denn, es liegt eine wirksame Registrierungserklärung oder eine gültige Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act und anderer anwendbarer Wertpapiergesetze vor. ADC Therapeutics hat sich bereit erklärt, eine Registrierungserklärung bei der Securities and Exchange Commission einzureichen, um den Weiterverkauf der Stammaktien, die im Rahmen der PIPE verkauft werden sollen, und der Stammaktien, die bei der Ausübung der im Rahmen der PIPE zu verkaufenden vorfinanzierten Warrants ausgegeben werden, zu registrieren.

Jefferies fungiert als Platzierungsagent für die PIPE. Davis Polk & Wardwell LLP und Homburger AG fungieren als Rechtsberater für ADC Therapeutics. (ADC/mc/hfu)

ADC Therapeutics