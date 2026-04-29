Der „Korea-Discount“ schwindet – die Bewährungsprobe folgt

Zürich – Dem südkoreanischen Aktienmarkt haben positive Entwicklungen selten gefehlt. Was ihm jedoch fehlte, war die beständige Überzeugung der Anleger. Nach seiner beeindruckenden Rallye im Jahr 2025 und in den ersten Monaten dieses Jahres hat der Markt die Anleger dazu gebracht, ihre Meinung zu revidieren. Sie hatten die Aktien lange Zeit als „aus gutem Grund günstig“ abgetan. Doch gerade als sich die Stimmung zu wenden begann, trat Anfang dieses Jahres die Geopolitik auf den Plan.

von Dina Ting, Head of Global Index Portfolio Management bei Franklin Templeton

Dem südkoreanischen Aktienmarkt haben positive Entwicklungen selten gefehlt. Was ihm jedoch fehlte, war die beständige Überzeugung der Anleger. Nach seiner beeindruckenden Rallye im Jahr 2025 und in den ersten Monaten dieses Jahres hat der Markt die Anleger dazu gebracht, ihre Meinung zu revidieren. Sie hatten die Aktien lange Zeit als „aus gutem Grund günstig“ abgetan. Doch gerade als sich die Stimmung zu wenden begann, trat Anfang dieses Jahres die Geopolitik auf den Plan.

Der Iran-Konflikt und der daraus resultierende Anstieg der Energiepreise haben eine Schwachstelle erinnert, die nie ganz verschwunden war. Für eine Wirtschaft, die den Grossteil ihres Energiebedarfs importiert, können solche Schocks schnell in die Industriekosten einfliessen, die Margen unter Druck setzen und ausländische Investitionsströme verunsichern. Dies ist jedoch kein neues Problem. Wir sehen jedoch Grund zu der Annahme, dass es sich hierbei eher um überschaubare Unternehmenskosten für Südkorea handelt als um eine strukturelle Einschränkung.

Energieversorgung als Engpass, Technologie als Ventil

Man könnte es so sehen: Während die Energieversorgung ein Engpass darstellt, fungiert die Technologie zunehmend als Ventil. Südkorea befindet sich an einem entscheidenden Knotenpunkt beim weltweiten Ausbau der künstlichen Intelligenz (KI), insbesondere was die physische Infrastruktur betrifft, die diesen Ausbau ermöglicht. Aufgrund seiner führenden Rolle im Bereich Speichersysteme, insbesondere bei Hochbandbreitenspeichern, die für KI-Anwendungen unverzichtbar sind, wird Südkorea zu einem der Hauptnutzniesser des Übergangs von der Experimentierphase zur praktischen Umsetzung. In diesem Sinne glauben wir, dass die traditionellen Stärken des Landes – Kapitalintensität, Fertigungstiefe und technische Kapazitäten – neu bewertet werden müssen.

Aktuelle Exportdaten unterstreichen diesen Wandel. Südkoreas Exporte legten kräftig zu und stiegen im März gegenüber dem Vorjahr um rund 48 %, nachdem bereits im Februar ein starker Anstieg von 29 % verzeichnet worden war. Den Aufschwung führten die Halbleiterausfuhren an, wobei sich die Chip-Exporte angesichts der anhaltenden weltweiten Nachfrage nach KI-bezogener Hardware und festerer Speicherpreise mehr als verdoppelten.

Diese Stärke schlug sich in der Marktperformance nieder. Der Korea Composite Stock Price Index (KOSPI) erzielte Mitte April eine Rendite von rund 42 % und übertraf damit sowohl die breiten Schwellenmärkte als auch den S&P 500 Index deutlich. (FT/mc/hfu)

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