AEK BANK 1826: Roger Brechbühler wird neuer Vorsitzende der Geschäftsleitung

Bern – Die Regionalbank AEK BANK 1826 hat Roger Brechbühler zum neuen Vorsitzenden der Geschäftsleitung ernannt. Der 54-Jährige tritt per 1. April 2026 als Mitglied der Geschäftsleitung in die Organisation der AEK Bank ein. Am 26. Juni 2026 wird er den Vorsitz der Geschäftsleitung übernehmen und den Bereich «Gesamtbankentwicklung» leiten. Brechbühler folgt auf Markus Gosteli, der das Amt des Vorsitzenden der Geschäftsleitung seit zehn Jahren ausübt.

Aktuell leitet Roger Brechbühler als Mitglied der Geschäftsleitung der Hypothekarbank Lenzburg den Bereich «Privat- und Firmenkunden inkl. Private Banking». Brechbühler besitzt einen Executive Master of Business Administration (Digital Banking), ist Absolvent des Advanced Executive Programm am Swiss Finance Institute und Eidg. dipl. Betriebswirtschafter HF. Seine Masterarbeit hat er zum Thema «Die zukunftsgerichtete Privatkundenberatung Schweizer Regionalbanken» verfasst. (mc/pg)

AEK BANK 1826