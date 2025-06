Female-Finance-Plattform ellexx kooperiert mit Hypothekarbank Lenzburg

Zürich – Das disruptive Female-Finance-Fintech ellexx und die Hypothekarbank Lenzburg gehen eine Partnerschaft im Bereich digitales Anlagesparen ein. Ziel: eine intuitive, transparente und digitale In-App-Investing-Lösung, die speziell auf die Bedürfnisse von Frauen in verschiedenen Lebenssituationen zugeschnitten ist. Ein Angebot, das es laut aktueller Customer Experience Maturity Study 2025 bisher in der Schweiz kaum gibt. Die Studie zeigt eine klare Gender-Dimension: Frauen sind deutlich unterversorgt, wenn es um digitale Investmentangebote geht.

Mit dem Start des neuen Angebots im zweiten Halbjahr 2025 können Nutzerinnen der ellexx-App mit wenigen Klicks einen eigenen ETF-Sparplan eröffnen – ohne Beratung, aber mit voller Kontrolle. Die Investitionsstrategien fokussieren auf Nachhaltigkeit und berücksichtigen ESG-Kriterien – insbesondere das «S», das soziale Engagement von Unternehmen. Sie orientieren sich zudem an unterschiedlichen Risikoprofilen von Frauen. Möglich wird das durch die Services der Hypothekarbank Lenzburg, welche die Bank im Rahmen ihres Banking-as-a-Service-Modells für Drittunternehmen anbietet.

Die Hypothekarbank Lenzburg stellt Konto- und Depotführung, den digitalen Eröffnungsprozess sowie Regulation- und Compliance-as-a-Service zur Verfügung. Zudem übernimmt ihr Asset Management die Verwahrung der Wertschriften gemäss Schweizer Bankstandard.

Investitionen in Kombination mit Finanzbildung

Im Unterschied zu anderen gängigen Angeboten wird das Investieren mit Finanzbildung kombiniert. ETF-Kund:innen erhalten zusätzlich eine ellexx-Membership, die umfassendes Finanzwissen, Coachings, Kurse, Videos, interaktive Checklisten, Budget-Tool und einen finanziellen Safe Space bietet.

«Wir bauen gemeinsam eine neue Investmentwelt für Frauen: niedrigschwellig, vertrauenswürdig und endlich verständlich», sagt Patrizia Laeri, Mitgründerin von ellexx.

Marianne Wildi, Verwaltungsratspräsidentin der Hypothekarbank Lenzburg, ergänzt: «Wir glauben an die Demokratisierung von Geldanlagen – und daran, dass Technologie helfen kann, blinde Flecken der Finanzwelt zu beseitigen.»

Die Vision: Finanzielle Selbstbestimmung für 70’000+ Frauen

ellexx hat seit 2021 die grösste weibliche Finanz-Community der Schweiz aufgebaut und mit ihrer App bereits Tausende Frauen befähigt, ihr Geld selbst in die Hand zu nehmen. Das neue Sparplan-Angebot ist das Resultat von drei Jahren intensiver Nutzerinnenbefragung – und bietet laut den Gründerinnen einen echten Product-Market-Fit, den die Branche bisher vermissen liess. «Ohne die Banking-as-a-Service-Expertise der Hypothekarbank Lenzburg hätten wir dieses Angebot in dieser Tiefe nicht realisieren können. Wir freuen uns auf eine innovative Partnerschaft», so Co-Gründerin Nadine Jürgensen. (pd/mc)