Hypothekarbank Lenzburg ernennt neues Geschäftsleitungsmitglied

Lenzburg – Fabian Bürki wird neuer Bereichsleiter Privat- und Firmenkunden und wechselt am 1. Juni 2026 zur Hypothekarbank Lenzburg.

Die Hypothekarbank Lenzburg besetzt mit dem 40-jährigen Betriebsökonomen Fabian Bürki die Bereichsleitung für Privat- und Firmenkunden neu. In dieser Funktion wird Bürki Nachfolger von Roger Brechbühler, der Ende März 2026 offiziell aus der Bank ausscheidet (Mitteilung vom 2. Dezember 2025).

Fabian Bürki ist seit 20 Jahren in der Schweizer Bankbranche tätig und kennt das Einzugsgebiet der Hypothekarbank Lenzburg privat wie auch beruflich. Der in Olten wohnhafte Bankfachmann arbeitet derzeit als Leiter Key Clients und stellvertretender Leiter Private Banking bei der Basler Kantonalbank. Davor war er für die Credit Suisse unter anderem als Leiter Private Banking Nordwestschweiz tätig.

«Wir haben mit Fabian einen ausgewiesenen Profi verpflichtet. Seine Bankfachkenntnisse und Erfahrung auf dem Bankenplatz Schweiz qualifizieren ihn bestens für seine neuen Aufgaben. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm», sagt Silvan Hilfiker, CEO der Hypothekarbank Lenzburg. (awp/mc/pg)