Alexander Hunziker wird neuer Chief Investment Officer der Zuger Kantonalbank

Zug – Die Zuger Kantonalbank setzt bei der Weiterentwicklung ihres Anlagegeschäfts auf Kontinuität und Kompetenz aus den eigenen Reihen: Die Geschäftsleitung hat den erfahrenen Anlageexperten Alexander Hunziker per sofort zum neuen Chief Investment Officer ernannt.

Hunziker tritt die Nachfolge von Alex Müller an, der Mitte Juni 2026 die Leitung des Private Banking der Zuger Kantonalbank übernommen hat. Alexander Hunziker ist seit 2021 für die Zuger Kantonalbank tätig und leitet seit zwei Jahren innerhalb des Wealth Managements das Portfolio Management Team für Fixed Income & Multi Asset. Als stellvertretender CIO ist er bereits heute in die strategische Führung des Investment Office eingebunden. In dieser Funktion hat er die Weiterentwicklung der Anlageprozesse, des Produktangebots und der Investment Governance massgeblich mitgeprägt.

Hunziker verfügt über mehr als 18 Jahre Erfahrung an den Kapitalmärkten. Vor seinem Eintritt in die Zuger Kantonalbank war er mehrere Jahre als Portfolio Manager und Analyst im Asset Management der Schweizerischen Nationalbank tätig. Zuvor hatte er bei der Credit Suisse verschiedene Funktionen inne. Er verfügt über einen Master of Science in Business Administration sowie über anerkannte Fachqualifikationen, darunter Chartered Financial Analyst (CFA), Financial Risk Manager (FRM) und Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA). (pd/mc/pg)