Alfred Widmer wird neuer Vertriebsleiter bei Allianz Suisse

Zürich – Alfred Widmer, derzeit CEO des Rechtsschutzversicherers AXA-ARAG, übernimmt ab 1. Oktober 2020 die Funktion als Leiter Vertrieb und wird Mitglied der Geschäftsleitung der Allianz Suisse. Er folgt auf Severin Moser, der den Bereich seit Anfang Jahr ad interim führte.

Vor seinem Karrierestart studierte der schweizerisch-spanische Doppelbürger Alfred Widmer Zeitgeschichte, Politik- und Staatswissenschaften an den Universitäten Fribourg und Barcelona sowie Internationale Beziehungen an der renommierten London School of Economics. Nach dem Studium stieg er bei Arthur D. Little in Zürich in die strategische Unternehmensberatung von Finanzinstitutionen ein.

Seit 2016 CEO von AXA-ARAG

Vor zehn Jahren wechselte er in die Versicherungswirtschaft, wo er bei der Zurich Insurance Company in Zürich, Barcelona, Casablanca und London verschiedene Führungsfunktionen bekleidete, zuletzt als Head of Business Transformation (Commercial Broker Business) in London. 2016 kehrte er in die Schweiz zurück und leitete seitdem als CEO die Rechtsschutzversicherung AXA-ARAG. In dieser Zeit transformierte er die Gesellschaft erfolgreich und implementierte unter anderem ein neues Vertriebsmodell, um den Wachstumskurs zu beschleunigen und die Marktführerschaft der Gesellschaft zu stärken. In seiner Freizeit ist Widmer ein leidenschaftlicher Kite-Surfer. Er lebt mit seiner Partnerin in Oberägeri (ZG).

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Alfred Widmer einen führungsstarken und engagierten Finanz- und Versicherungsprofi mit grosser internationaler Erfahrung und einen Kenner des Schweizer Versicherungsmarktes für diese wichtige Rolle gewinnen konnten. Gerade nach den Herausforderungen rund um die Coronakrise wird er mit seinem Know-how und seiner Begeisterungsfähigkeit neue Impulse im Vertrieb setzen“, ist Severin Moser, CEO der Allianz Suisse, überzeugt. (Allianz Suisse/mc)