Algebris Investments: Teamerweiterung unter neuer Leitung des Züricher Büros

Zürich – Der auf Anlagen in globale Finanzinstitute spezialisierte Asset Manager Algebris Investments baut sein Team in der DACH-Region weiter aus. Per sofort verantwortet Karolyn Krekic die Leitung des Züricher Büros von Algebris Investments (Ireland) Limited. Sie übernimmt die Position des CEO Zurich Office von Johannes Wettstein, der das Unternehmen verlassen hat. Damit wird sie das DACH-Team bestehend aus Pietro Lamaro sowie künftig zwei weiteren Mitarbeitern leiten.

Krekic stiess 2022 als Business Development Director zu Algebris und war bislang in Zürich unter anderem für den Aufbau weiterer Kunden verantwortlich. Vorher leitete sie bei Capital Group als Managing Director die Betreuung deutscher Finanzintermediäre. Zuvor war sie mehr als zehn Jahre bei GAM als Executive Director für die Entwicklung der Vertriebsstrategie für Deutschland sowie für die Beziehungen des Unternehmens zu Intermediären und institutionellen Kunden verantwortlich. (Algebris/mc)

