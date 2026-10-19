Allianz Suisse Lifetime Award 2026 geht an die Stiftung Pestalozzi

Wallisellen – Allianz Suisse würdigt an der Swiss Diversity Award Night das langjährige Engagement der Stiftung für Bildung, Kinderrechte und gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi ist mit dem Allianz Lifetime Award 2026 ausgezeichnet worden. Allianz Suisse überreichte den Preis am 17. Oktober 2026 im Rahmen der Swiss Diversity Award Night. Mit der Auszeichnung würdigt das Unternehmen Organisationen und Persönlichkeiten, die über viele Jahre Verantwortung übernehmen und die Gesellschaft nachhaltig prägen.

Seit 80 Jahren setzt sich die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi dafür ein, dass Kinder und Jugendliche unabhängig von Herkunft, Sprache oder Lebensumständen Zugang zu Bildung erhalten und ihr Potenzial entfalten können. Ihre Arbeit stärkt Kinderrechte, fördert den interkulturellen Dialog und schafft Perspektiven in der Schweiz und über die Landesgrenzen hinaus.

Chancengerechtigkeit und gesellschaftlicher Zusammenhalt

«Bildung schafft Chancen, baut Brücken und ermöglicht Zukunft. Die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi verkörpert diese Überzeugung seit Generationen. Mit ihrem langfristigen und konsequenten Engagement leistet sie einen wichtigen Beitrag zu mehr Chancengerechtigkeit und gesellschaftlichem Zusammenhalt. Genau diese nachhaltige Wirkung möchten wir mit dem Allianz Lifetime Award würdigen», sagte Hans-Peter Nehmer, Chief Communications Officer von Allianz Suisse, anlässlich der Preisverleihung.

Das Kinderdorf im appenzellischen Trogen wurde 1946 nach dem Zweiten Weltkrieg als Zeichen der Hoffnung gegründet. Heute bildet es weiterhin das Herzstück der Stiftung. In Bildungsaufenthalten begegnen sich Schulklassen aus der Schweiz sowie Kinder und Jugendliche aus Europa. Dabei setzen sie sich mit Vielfalt, gegenseitigem Respekt und einem friedlichen Zusammenleben auseinander. 2026 feierte die Stiftung ihr 80-jähriges Bestehen.

Für die Stiftungsratspräsidentin Rosmarie Quadranti ist «diese Auszeichnung eine grosse Ehre und eine wertvolle Anerkennung für 80 Jahre Engagement für Kinder und Jugendliche. Sie würdigt all jene Menschen, die unsere Arbeit über Generationen hinweg mit Herzblut, Überzeugung und Tatkraft geprägt haben. Der Allianz Lifetime Award ist für uns zugleich ein Auftrag für die Zukunft: Wir setzen uns weiterhin dafür ein, dass Bildung Chancen schafft und Kinder ihre Rechte leben können.»

Im Rahmen der Preisverleihung berichtete der ehemalige Bewohner Kumar Basappa über seine persönliche Zeit im Kinderdorf und darüber, wie ihn diese Erfahrung auf seinem weiteren Lebensweg geprägt hat. Gemeinsam mit Stiftungsratspräsidentin Rosmarie Quadranti und Geschäftsführer Martin Bachofner wurde zugleich der Blick auf die zukünftigen Herausforderungen für Bildung, Kinderrechte und interkulturelle Verständigung gerichtet.

Mit dem Allianz Lifetime Award unterstreicht Allianz Suisse ihr Engagement für Vielfalt, Chancengerechtigkeit und eine inklusive Gesellschaft. Zu den bisherigen ausgezeichneten Persönlichkeiten und Organisationen gehören unter anderem Kurt Aeschbacher, Doris Gisler Truog, Heinz Frei, Birgit Steinegger, Walter Andreas Müller, Michael Steiner sowie die Aids-Hilfe Schweiz. (pd/mc)