Allianz Suisse setzt eingeschlagene Strategie konsequent um

Zürich – Die Allianz Suisse blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2026 zurück. Das operative Ergebnis stieg um 5.5 Prozent auf CHF 187 Millionen. Gleichzeitig erzielte das Unternehmen Fortschritte bei der Vereinfachung von Prozessen und der Digitalisierung, hielt die Kundenzufriedenheit auf hohem Niveau, bei steigender Kundenzahl und senkte die Kosten.

«Wir konnten in einem anspruchsvollen Umfeld unsere Geschäftsentwicklung weiter stärken. Gleichzeitig nutzen wir gezielt die Möglichkeiten von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz, um unsere Prozesse zu vereinfachen. Damit schaffen wir die Grundlage, um die Transformation der Allianz Suisse voranzutreiben und den Nutzen für unsere Kundinnen und Kunden weiter zu erhöhen», sagt Remo Cavegn, Chief Financial Officer Sachversicherung.

Profitables Wachstum bei starker Profitabilität

Die Sachversicherung entwickelte sich im ersten Halbjahr weiterhin positiv. Das Geschäftsvolumen stieg um 2.9 Prozent auf CHF 1’632 Millionen. Haupttreiber war das Privatkundengeschäft. Das operative Ergebnis erhöhte sich um 7.2 Prozent auf CHF 132 Millionen.

Die Combined Ratio lag bei 91.4 Prozent (1H 2025: 90.9 Prozent) und wurde durch Grossschäden sowie Belastungen aus Naturereignissen beeinflusst. Gleichzeitig sank die Kostenquote um 0.3 Prozentpunkte auf 22.2 Prozent (1H 2025: 22.5 Prozent).

Lebengeschäft: Stabile Profitabilität in anspruchsvollem Marktumfeld

Das Lebengeschäft entwickelte sich in einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld stabil. Das Geschäftsvolumen belief sich auf CHF 1’061 Mio. und lag damit 12.3 Prozent unter dem Vorjahreswert. Haupttreiber dieser Entwicklung waren der anhaltende Trend hin zu teilautonomen Lösungen in der beruflichen Vorsorge sowie tiefere Volumen im Einzelleben. Teilweise ausgeglichen wurde dies durch die wachsende Nachfrage nach privaten Vorsorgelösungen mit Anlageprodukten.

Das operative Ergebnis blieb mit CHF 55 Mio. (1H 2025: CHF 54 Mio.) stabil und lag damit 1.8 Prozent über dem Vorjahreswert. Die Neugeschäftsmarge stieg um 1.8 Prozentpunkte auf 6.0 Prozent, was den Fokus auf wertorientiertes Neugeschäft unterstreicht. Insgesamt bestätigt das Lebengeschäft seine solide Profitabilität und die konsequente Ausrichtung auf wertorientiertes Wachstum. (Allianz Suisse/mc)