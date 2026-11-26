Wallisellen – Matthias Bischof übernimmt per 1. Februar 2027 als CEO und Vorsitzender der Geschäftsleitung der Allianz Suisse-Tochter Quality1 AG. Er folgt auf Marc Kessler, der per 1. Januar 2027 in den Verwaltungsrat des Unternehmens wechselt.

Matthias Bischof verfügt über langjährige Erfahrung im Schweizer Automotive- und Mobilitätsmarkt. Derzeit ist er als Director Business Customers bei der Swiss Marketplace Group (AutoScout24, MotoScout24) tätig. Dort verantwortet er unter anderem die B2B-Wachstumsstrategie, das Pricing und die Produktpositionierung. Zuvor hatte er leitende Funktionen bei AMAG Import, Eurotax Schweiz und Alphabet Fuhrparkmanagement inne. In seinen bisherigen Funktionen hat Bischof Vertriebsorganisationen weiterentwickelt, datenbasierte Geschäftsmodelle aufgebaut und Veränderungsprozesse begleitet.

Bei der Quality1 AG soll er das bestehende Kerngeschäft weiterentwickeln und die Transformation hin zu einer integrierten Mobilitätsplattform vorantreiben. Matthias Bischof verfügt über einen Executive MBA und eine umfassende Ausbildung in Digital Management und Strategie.

Marc Kessler wechselt in den Verwaltungsrat

Der bisherige CEO und Vorsitzende der Geschäftsleitung der Quality1, Marc Kessler, wechselt per 1. Januar 2027 in den Verwaltungsrat der Quality1. «Marc Kessler hat die Entwicklung von Quality1 über viele Jahre geprägt. Ich danke ihm herzlich für sein grosses Engagement und freue mich, dass er seine Erfahrung künftig im Verwaltungsrat einbringen wird. Gleichzeitig gewinnen wir mit Matthias Bischof einen ausgewiesenen Kenner des Schweizer Automotive- und Mobilitätsmarkts. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und darauf, gemeinsam die weitere Entwicklung von Quality1 voranzutreiben», sagt Gregor Huber, Verwaltungsratspräsident der Quality1 und Mitglied der Geschäftsleitung der Allianz Suisse. (mc/pg)

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