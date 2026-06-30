Allianz Trade startet Partnerschaft mit Mastercard für besseren Schutz in der Reisebranche

Wallisellen – Allianz Trade verbessert den Schutz für Zahlungsströme zwischen Unternehmen in der Reisebranche (Business-to-Business-Zahlungsströme, B2B). Das Unternehmen weitet die Kreditversicherung auf Banken und Institute aus, die virtuelle Mastercard-Kartennummern (Virtual Card Numbers, VCNs) herausgeben und nutzen (Emittenten). Dadurch können diese Emittenten Online-Reisebüros (Online Travel Agents, OTAs) sicherere Zahlungsziele einräumen und ihr Risiko im Zusammenhang mit Zahlungsströmen in der Reisebranche dank des Versicherungsangebots von Allianz Trade verringern.

Besserer Schutz für die Reisebranche

Die B2B-Reisebranche ist von Natur aus global ausgerichtet. Sie benötigt eine hochsichere Zahlungsinfrastruktur, um die Transaktionen zwischen Reisevermittlern (wie OTAs und Reisebüros), Zahlungsdienstleistern (wie VCN-Emittenten, die digitale Kreditkarten bereitstellen, die von OTAs finanziert werden) und Reisedienstleistern (einschliesslich Fluggesellschaften und Hotels) zu unterstützen.

In der Vergangenheit konnten VCN-Emittenten, die in der Reisebranche tätig sind, OTAs keine sicheren Zahlungsfristen gewähren. Stattdessen verlangten die Emittenten von den OTAs eine Vorauszahlung – während die OTAs die Zahlungen von ihren Kunden in der Regel erst zu einem späteren Zeitpunkt erhalten. Diese Diskrepanz im Cashflow erzeugt erheblichen finanziellen Druck für die OTAs und schränkt damit wiederum das Geschäftswachstum ihrer Emittenten ein. Um diese Herausforderung zu bewältigen, entwickelte Mastercard vor über einem Jahrzehnt das „Mastercard Wholesale Program“ (MWP), um Emittenten sichere virtuelle Kartenzahlungen sowie die erforderliche Kontrolle und Transparenz zu ermöglichen, damit sie vertrauensvoll expandieren können.

Mit dem erweiterten Versicherungsangebot von Allianz Trade, das über Allianz Trade pay verfügbar ist, können Mastercard-VCN-Emittenten B2B-Reiseabläufe sicherer unterstützen. Sollte ein OTA seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen, übernimmt Allianz Trade den Inkassoprozess und entschädigt den Emittenten bei Bedarf. Die Lösung basiert auf der Zahlungsdaten-Intelligence-Infrastruktur von actuary.aero, die Kartenzahlungsdaten auf Transaktionsebene in Echtzeit-Risikosignale umwandelt, sodass Versicherungsentscheidungen nahtlos in den Zahlungsfluss integriert werden können. Die Infrastruktur ermöglicht eine Versicherungsprüfung in Echtzeit auf Transaktionsebene und eröffnet damit ein agileres, nutzungsbasiertes Modell.

„Dank unseres globalen Informationsnetzwerks, das uns sofortigen und sicheren Zugriff auf Daten von 289 Millionen Unternehmen weltweit ermöglicht, sowie unserer fundierten Expertise in der Reisebranche sind wir bestens aufgestellt, um das Zahlungsausfallrisiko von Reisebüros zu bewerten und den Emittenten das Vertrauen zu geben, ihr Geschäft auszubauen“, sagt François Burtin, Global Head of E-Commerce bei Allianz Trade. „Mit ‚Allianz Trade Pay‘ können wir unsere Expertise nun direkt auf Mastercard-VCN-Emittenten ausweiten und unsere Risikoprüfung in Echtzeit auf Transaktionsebene bereitstellen. Diese Kombination setzt einen neuen Standard für die Absicherung der gesamten Wertschöpfungskette in der Geschäftsreisebranche.“

Chiara Quaia, Senior Vice President, B2B Travel bei Mastercard, sagt: „Emittenten im Reiseökosystem sahen sich traditionell erheblichen Einschränkungen bei der Unterstützung von B2B-Reisezahlungsflüssen gegenüber, was zu Reibungsverlusten führte und das Wachstum begrenzte. Seit über einem Jahrzehnt begegnet Mastercard diesem Problem, indem es Innovationen im Bereich der Bezahlungen von Reisen vorantreibt und Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette die Tools zur Verfügung stellt, die sie benötigen, um sicher agieren zu können. Allianz Trade unterstützt die Emittenten zusätzlich durch die Bereitstellung von Handelskreditversicherungen – und hilft ihnen so, sicher am B2B-Reisemarkt teilzunehmen.“

Den Weg für tiefere Einblicke ebnen

Dank der Echtzeit-Risikobewertung durch Allianz Trade erhalten Online-Reisevermittler (OTAs) sofortiges Feedback zu ihrer Anfrage. Diese Optimierung stellt einen bedeutenden Wandel dar und bietet allen Beteiligten einen nahtlosen, schnellen und vollständig digitalen Prozess – vom Onboarding bis zur Zahlungsabwicklung.

Auch die Vorteile für VCN-Emittenten liegen auf der Hand: eine höhere Kundenbindung durch sicherere und zuverlässigere Zahlungsabläufe, verbesserte Kapitaleffizienz durch geringeres Risikoengagement und optimierte Risikonutzung sowie grösseres Vertrauen bei der Kreditvergabe, gestützt durch verbesserte Transparenz und Absicherung. Zudem ergeben sich erweiterte Geschäftsmöglichkeiten durch sicherere, skalierbare Transaktionsvolumina. (Allianz Trade/mc/ps)