Alpian geht Partnerschaft mit Schweizer Plattform Performance Watcher ein

Genf – Die Digitalbank Alpian ist eine Partnerschaft mit der Schweizer Plattform Performance Watcher eingegangen, um die Performance der eigenen Portfolios besser zu überprüfen und dokumentieren zu können.

Im Rahmen dieser Kooperation wird Alpian die risikobereinigten Performance-Daten – unter Wahrung der Anonymität – Performance Watcher übermitteln. Als Gegenleistung erhält Alpian verschiedene Bewertungs- und Vergleichselemente, die es ihr ermöglichen, ihren Kundinnen und Kunden ein transparenteres Referenzsystem zur besseren Einordung der Performance ihres Portfoliomanagements zur Verfügung zu stellen.

Alpian wurde vor zwei Jahren auf Initiative der Reyl Intesa Sanpaolo Gruppe gegründet. Fokussiert auf die Bedürfnisse einer Premium-Kundschaft, integriert sie auf einzigartige Weise das tägliche Bankgeschäft sowie das Management von Spar- und Investment-Optionen in einer einzigen Applikation. Performance Watcher seinerseits ist eine Netzwerkplattform, die es professionellen Investoren wie Privatbanken oder unabhängigen Vermögensverwaltern ermöglicht, unter Wahrung ihrer Anonymität die Performance von Portfolios mit ähnlichen Risikoprofilen zu überwachen.

Daten von Performance Watcher werden in Echtzeit genutzt

Die Partnerschaft erlaubt es Alpian, mithilfe der aggregierten Daten von Performance Watcher in Echtzeit die Qualität des Portfoliomanagements besser zu beurteilen und durch zusätzliche Analyseinstrumente die Überprüfung des Portfoliomanagements zu vertiefen. Durch den Zusammenschluss mit Performance Watcher, einem der führenden Ökosysteme für Portfoliomanagement in der Schweiz, strebt Alpian danach, seinen Kundinnen und Kunden eine verbesserte Visualisierung und ein tieferes Verständnis der Entwicklungen ihrer Portfolios zu bieten.

«Die Kooperation mit Performance Watcher zielt darauf ab, gegenüber unseren Kunden in jeder Hinsicht transparent sein zu können und unsere langfristig ausgelegten Beziehungen mit ihnen noch weiter zu festigen», erläutert Victor Cianni, Chief Investment Officer von Alpian. «Gleichzeitig wollen wir über effiziente Lösungen verfügen, mit denen wir unsere Portfoliomanagementleistungen korrekt messen, indem wir sie systematisch mit der Leistung vergleichen, die andere Fachleute unter ähnlichen Bedingungen erzielt haben. Die Kooperation ermöglicht uns, unseren Kunden Zugang zu wichtigen Informationen zu verschaffen. Das stärkt einerseits das Vertrauenskapital zwischen unseren Kunden und Alpian und erlaubt uns, gemeinsam mit ihnen neue, interaktivere Nutzungsmöglichkeiten zu schaffen. So gestalten wir die Art und Weise, wie sie unsere Finanzdienstleistungen in Anspruch nehmen können, neu und innovativ.»

Eric Bissonnier, CEO von Performance Watcher, ergänzt: «Alpian ist in der Entwicklung digitaler Lösungen für ihre Kunden sehr fortschrittlich. Es freut uns deshalb sehr, dass Alpian einen Beitrag zur Qualität der Online-Community leisten möchte, die Performance Watcher im Laufe der Zeit aufgebaut hat – gemeinsam werden wir neue Standards für die Vermögensverwaltung setzen und die Übernahme neuer Praktiken fördern.»

Die Partnerschaft zwischen Alpian und Performance Watcher soll im Laufe der Zeit weiter ausgebaut werden. In naher Zukunft beabsichtigt Alpian zum Beispiel, die von Performance Watcher entwickelten Lösungen zu nutzen, um seinen Kunden umfassendere Reporting-Tools zur Verfügung zu stellen. (Alpian/mc)