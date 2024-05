Alpian wächst stark und schliesst Series-C-Finanzierung über 76 Mio. Franken ab

Genf – Die Schweizer Digitalbank Alpian vermeldet ein starkes Wachstum und den Abschluss einer erfolgreichen Series-C-Finanzierungsrunde über 76 Mio. Franken. 40 Mio. Franken dieser Summe stehen erst nach Erhalt der regulatorischen Genehmigungen zur Verfügung.

Die Investition, angeführt von Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking und unterstützt von bestehenden Investoren, unterstreiche das Vertrauen in die Zukunft von Alpian und werde das Wachstum sowie die Innovation im Bereich des digitalen Vermögensmanagements und Bankwesens beschleunigen, schreibt Alpian in einer Mitteilung. Nach Freigabe der 40 Mio. CHF wird Fideuram die Mehrheitsbeteiligung an Alpian übernehmen.

Beschleunigtes Wachstum im Zeichen der Innovation

Alpian hat im Jahr 2024 ein starkes Wachstum erlebt. Allein in den ersten vier Monaten des Jahres hat sich die Kundenzahl auf mehrere Tausend verdoppelt, und die Gesamtsumme der Kundenvermögen nähert sich rasch der Marke von 100 Millionen CHF. Diese Expansion wird durch Alpians Engagement für Innovation angetrieben, darunter:

«Guided by Alpian» Beratungsmandat: Dieses neuartige Beratungsmandat überbrückt die Kluft zwischen verwalteten und eigenständigen Anlagelösungen. Von den Kunden schnell angenommen, bietet dieses Mandat Zugang zu einer sorgfältig ausgewählten Welt von Investitionsmöglichkeiten über verschiedene Anlageklassen hinweg, ergänzt durch personalisierte Empfehlungen. Gemeinsam mit dem «Managed by» Mandat, Alpians charakteristischem diskretionären Angebot, vervollständigt es Alpians Anlageportfolio.

Dieses neuartige Beratungsmandat überbrückt die Kluft zwischen verwalteten und eigenständigen Anlagelösungen. Von den Kunden schnell angenommen, bietet dieses Mandat Zugang zu einer sorgfältig ausgewählten Welt von Investitionsmöglichkeiten über verschiedene Anlageklassen hinweg, ergänzt durch personalisierte Empfehlungen. Gemeinsam mit dem «Managed by» Mandat, Alpians charakteristischem diskretionären Angebot, vervollständigt es Alpians Anlageportfolio. Investment Performance: Seit der Gründung bis zum 30. April 2024 haben die von Alpian verwalteten Vermögenswerte (aggregierte Performance aller Alpian-Kunden) eine Performance von 14,28% nach Abzug von Gebühren erreicht. Zum Vergleich: Im Jahr 2023 erzielte eine ausgewogene Strategie in CHF eine Rendite von 6,6%, während der Durchschnitt für Vermögensverwaltungskunden bei 3,3% lag, laut Performance Watcher. Alpian hat konsistent die meisten Wettbewerber sowohl in absoluten als auch in risikoadjustierten Renditen über verschiedene Risikoprofile hinweg übertroffen.

Seit der Gründung bis zum 30. April 2024 haben die von Alpian verwalteten Vermögenswerte (aggregierte Performance aller Alpian-Kunden) eine Performance von 14,28% nach Abzug von Gebühren erreicht. Zum Vergleich: Im Jahr 2023 erzielte eine ausgewogene Strategie in CHF eine Rendite von 6,6%, während der Durchschnitt für Vermögensverwaltungskunden bei 3,3% lag, laut Performance Watcher. Alpian hat konsistent die meisten Wettbewerber sowohl in absoluten als auch in risikoadjustierten Renditen über verschiedene Risikoprofile hinweg übertroffen. Wettbewerbsfähige Bankvorteile: Alpian bietet einige der höchsten Einlagenzinsen der Schweiz (1% bis zu CHF 100K, 1,25% von CHF 100K bis 1M) und einige der niedrigsten Devisenwechselgebühren (bis zu 7x niedrigere FX-Gebühren als traditionelle Banken).

Gestärkte Partnerschaft und strategische Eigentümerschaft

Die strategische Partnerschaft mit Fideuram – Intesa Sanpaolo, die 2022 eingeleitet wurde, war entscheidend für die Förderung von Innovationen. Diese Zusammenarbeit würde sich weiter vertiefen, auch als Ergebnis der Übernahme der Mehrheitsbeteiligung durch Fideuram – Intesa Sanpaolo an Alpian (vorbehaltlich der üblichen regulatorischen Genehmigungen), was Alpian in die Lage versetzt, das digitale Vermögensmanagement innerhalb der Schweizer Bankenlandschaft weiter zu transformieren.

Gianmarco Bonaita, CEO von Alpian, sagt: «Diese strategische Entwicklung ist eine starke Bestätigung unserer Leistungen und unserer Vision für die Zukunft. Mit der erweiterten Partnerschaft und zusätzlichem Kapital sind wir bereit für beschleunigtes Wachstum und eine fortgesetzte Neudefinition des Schweizer Banken- und Vermögensmanagements.» (Alpian/mc)