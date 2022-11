Alpian: Rennfahrer Sébastien Buemi wird ehrenamtlicher «Chief Inspiration Officer»

Genf – Die im Oktober 2022 gestartete digitale Privatbank Alpian hat Rennfahrer Sébastien Buemi zum neuen ehrenamtlichen «Chief Inspiration Officer» ernannt. Er wird neben der Tennis-Weltmeisterin Belinda Bencic und der Freestyle-Snowboarderin und Base-Jumperin Géraldine Fasnacht zu den Markenbotschafter von Alpian gehören.

Sébastien Buemi ist nicht nur Markenbotschafter, sondern wird auch an den Kooperationsprojekten der Bank teilnehmen, an denen die beiden zuvor ernannten Bencic und Fasnacht beteiligt sind. Der Schweizer Rennfahrer soll aktiv zu Alpians Bildungsplattform i-vest.ch – die zur Entmystifizierung von Investitionen, Vermögen und finanziellem Wohlbefinden geschaffen wurde – beitragen und dabei verschiedene Themen wie Risikobereitschaft, Karrieremanagement, Unternehmertum und finanzielle Selbstbestimmung aufgreifen, wie Alpian in einer Mitteilung schreibt. Buemi soll ausserdem junge Talente in der ganzen Schweiz im Rahmen des Leistungssteigerungsprogramms der Bank, das 2023 starten soll, entdecken, fördern und betreuen.

Sébastien Buemi ist ein Schweizer Profirennfahrer, dreimaliger WEC- und einmaliger Formel-E-Weltmeister. Er ist ausserdem 4-facher Gewinner des 24-Stunden-Rennens von Le Mans. Derzeit nimmt er an der FIA WEC- und der Formel-E-Meisterschaft teil und ist gleichzeitig Testfahrer für das F1-Team von Red Bull. Vor kurzem wurde er in die prestigeträchtige Hall of Fame des 24-Stunden-Rennens von Le Mans aufgenommen. (Alpian/mc)