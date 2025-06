Privatbanken steigern Vermögen 2024 auf rekordhohe 3,4 Billionen

Zürich – Die Schweizer Privatbanken verwalten so viele Vermögen wie noch nie. Und gemäss einer Analyse konnten sie trotz rückläufiger Zinserträge im vergangenen Jahr insgesamt mehr verdienen. Nach der Senkung der Leitzinsen auf null durch die SNB steigt der Druck allerdings.

Die verwalteten Vermögen der Privatbanken stiegen 2024 auf rekordhohe 3,4 Billionen Franken, wie es in einer Mitteilung des Beratungsunternehmen KPMG vom Donnerstag heisst. Dank einer positiven Entwicklung an den Finanzmärkten erhöhten sich diese im vergangenen Jahr damit um 14 Prozent.

Netto-Neugelder trugen ebenfalls zum Wachstum bei, wobei diese mit 72 Milliarden laut KPMG relativ tief ausfielen. Insbesondere den mittelgrossen Privatbanken sei es gelungen, neue Kundengelder anzuziehen.

Erstmals mehr als 40’000 Vollzeitstellen

Einen grossen positiven Effekt durch die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS gab es derweil offenbar nicht: «Die Einstellung von Kundenberaterinnen und -beratern von UBS/CS hat sich nur beschränkt in zusätzlichen Neugeldern niedergeschlagen», liess sich KPMG-Bankenexperte Christian Hintermann in der Mitteilung zitieren.

Die Erträge steigerten die Privatbanken in der Schweiz auf 21,4 Milliarden von 20,5 Milliarden im Vorjahr. Der Anstieg lässt sich vor allem auf erhöhte Kommissions- und Handelseinkünfte zurückführen, wie es hiess. Das Zinsergebnis sank hingegen um rund 10 Prozent auf 4,6 Milliarden Franken. Die Gewinne nach Steuern legten auf über 4,0 Milliarden Franken zu von knapp 3,1 Milliarden 2023.

Die operativen Kosten erhöhten sich insgesamt um mehr als 500 Millionen auf rund 15,3 Milliarden. Der Kostenanstieg sei vor allem auf höhere Personalkosten zurückzuführen, die rund zwei Drittel der operativen Ausgaben ausmachten. Erstmals verzeichnen die Schweizer Privatbanken laut KPMG mehr als 40’000 Vollzeitäquivalente.

Bankensterben geht weiter

Damit verschlechterte sich im Median auch das für Banken wichtige Kosten-/Ertragsverhältnis leicht auf 75,5 Prozent. Fast zwei Drittel der Banken meldeten für 2024 einen höheren Wert als im Vorjahr, wobei die kleinen Banken am stärksten betroffen waren.

Dennoch sei die Kennzahl insgesamt nach wie vor auf historisch tiefem Niveau. Dies dürfte sich laut KPMG allerdings 2025 ändern, da die Zinsen weiter sinken und das Marktumfeld anspruchsvoller wird.

«Da die Vorteile des einzigartigen Zinsumfelds weggefallen sind und die SNB die Leitzinsen auf null gesenkt hat, müssen sich die Banken wieder stärker auf ihr Kerngeschäft mit Kommissionen konzentrieren und überlegen, wie sie dieses weiterentwickeln können», sagte Hintermann.

Gleichzeitig geht die Zahl der Privatbanken seit 2022 erstmals zurück und dürfte bis Ende 2025 aufgrund von Übernahmen von 85 auf unter 80 fallen. Damit hat sich die Zahl der Akteure in den vergangenen 15 Jahren von ehemals 156 nahezu halbiert.

Übernahmen und Verkäufe

In der jährlichen Studie «Clarity on Swiss Private Banks» untersuchten KPMG und die Universität St. Gallen (HSG) insgesamt 71 in der Schweiz tätige Privatbanken. Die grossen Privatbanken sind Edmond de Rothschild, EFG, J. Safra Sarasin, Julius Bär, Lombard Odier, Pictet, UBP und Vontobel.

Diese «Big 8» der Branche hätten auf internationaler Ebene ihr Angebot durch Übernahmen und Verkäufe in Grossbritannien, Dänemark und Brasilien weiter gestrafft und wettbewerbsfähiger gemacht. Dazu zählt unter anderem die Übernahme der Saxo Bank durch Safra Sarasin – die grösste Transaktion mit Privatbankenbeteiligung der vergangenen zehn Jahre. (awp/mc/ps)

