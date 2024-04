AlpinaSana erhält CHF 150’000 für seine massgeschneiderte Ernährung für ältere Menschen

Schwerzenbach – AlpinaSana erhält von Venture Kick ein Investment von CHF 150’000 für die Personalisierung von Nahrungsergänzungsmitteln für Senioren mittels 3D-Bildgebungstechnologie und KI.

Ältere Menschen ernähren sich oft nicht richtig, weil sie ihren Appetit verlieren, Schluckbeschwerden haben und ihre Nahrungsaufnahme nur schwer kontrollieren können. Dies führt zu Gebrechlichkeit, Muskelschwund und höheren Kosten im Gesundheitswesen. Obwohl viele der heute erhältlichen medizinischen Getränke dieses Problem angehen, sind sie aufgrund von künstlichen Inhaltsstoffen und Vitaminen mit Nebengeschmack oft nicht gut verträglich.

Innovative 3D-Bildgebungstechnologie

AlpinaSana nutzt eine neuartige, proprietäre Lösung, die innovative 3D-Bildgebungstechnologie einsetzt, um durch tägliche Scans der Nahrungsaufnahme älterer Menschen deren spezifischen Nährstoffbedarf zu ermitteln und personalisierte Nahrungsergänzungsmittel in köstlichen Formen wie Mahlzeitendrinks, Eiscreme und Kekse zu entwickeln. Die erste Produktion von AlpinaSana ist bereits ausverkauft, und das Startup hat sich mehrere Pilotprojekte mit Krankenhäusern und Kliniken gesichert.

Der FSMP-Markt (Food for Special Medical Purposes) wird derzeit auf etwa USD 13 Milliarden geschätzt und wächst erheblich. AlpinaSana möchte zunächst die anerkannten 6% der unterernährten Patienten bedienen und sein Angebot weiter ausbauen, um einen Marktanteil von über 20% zu erreichen. Zu den Hauptkunden des Startups gehören Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und häusliche Pflegedienste, die die Produkte von AlpinaSana direkt an die Patienten vertreiben. 60 Spitäler in der ganzen Schweiz haben sich bereits für die Lösung des Startups interessiert.

AlpinaSana wird die CHF 150’000 von Venture Kick investieren, um die Geschäftsentwicklung und die Skalierung der Produktion zu beschleunigen. Zu den Initiativen gehören eine Offline-Kampagne, die Teilnahme an wichtigen Ernährungsmessen sowie das Design und die Produktion der ersten FSMP-Eiscreme, die im Juni 2024 auf den Markt kommen soll.

Das Team besteht aus CEO Robert Schreiber, CSO Gommaar D’Hulst, Produktentwickler Jotam Bergfreund und KI-Entwickler Raban Iten.

«Venture Kick war für uns ein entscheidender Wendepunkt. Das Programm hat nicht nur unsere Herangehensweise an das Erreichen des Product-Market-Fit verfeinert, sondern uns auch dazu inspiriert, uns ehrgeizige Ziele zu setzen und zu verfolgen. Venture Kick hat uns in der Tat vorangebracht und uns ermutigt, gross zu denken und mutig zu handeln», betonte Robert Schreiber. (Venture Kick/mc/hfu)

AlpinaSana