Alys Pharmaceuticals mit 100-Millionen-Dollar-Finanzierung von Medicxi

Genf – Alys Pharmaceuticals, Inc. («Alys»), ein auf Immun-Dermatologie fokussiertes Unternehmen, startet mit einer F&E-Pipeline, die durch mehrere Plattformtechnologien und eine Finanzierung von 100 Millionen Dollar durch Medicxi ermöglicht wird. Alys ist aus dem Zusammenschluss von sechs Medicxi-Unternehmen hervorgegangen und verfügt über eine robuste Pipeline innovativer Programme und Plattformen, die auf mehrere dermatologische Indikationen abzielen.

Alys wurde von Medicxi und mehreren weltweit führenden Dermatologie- und Wissenschaftsexperten mitbegründet, darunter John Harris (UMass Chan Medical School), Brian Kim (Icahn School of Medicine at Mount Sinai), Lars French (LMU, München), Nobelpreisträger Craig Mello (UMass Chan Medical School), Eric Deutsch (Gustave Roussy) und Mark Prausnitz (Georgia Institute of Technology), und hat sich zum Ziel gesetzt, die Landschaft der dermatologischen Behandlungen neu zu definieren. Das Unternehmen wird von Mitbegründer und COO Thibaud Portal (ehemals Global Head of Prescription Medicines bei Galderma) geleitet, und Francesco De Rubertis von Medicxi fungiert als Vorsitzender des Verwaltungsrats.

Alys ist davon überzeugt, dass aufkommende Indikationen wie atopische Dermatitis, Vitiligo, Alopecia areata und chronische spontane Urtikaria die nächsten Durchbrüche in der dermatologischen Entwicklung bringen werden. Die Pipeline umfasst auch Programme, die sich auf unterversorgte Indikationen wie Mastozytose, kutanes T-Zell-Lymphom oder die Vorbeugung von Hautnebenwirkungen bei onkologischen Therapien konzentrieren.

Kooperative Forschung und Entwicklung

Alys arbeitet mit führenden Institutionen wie dem Institut Gustave Roussy, der UMass Chan Medical School, der Icahn School of Medicine at Mount Sinai, dem Georgia Institute of Technology und der Empa, der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt, zusammen und unterstreicht damit sein Engagement für kooperative Forschung und Entwicklung.

Alys vereint die Vermögenswerte und Plattformen von Aldena Therapeutics, Graegis Pharmaceuticals, Granular Therapeutics, Klirna Biotech, Nira Biosciences und Vimela Therapeutics. Mit mehr als einem Dutzend aktiver Programme erwartet Alys weiteres organisches Pipeline-Wachstum aus seinen innovativen Plattformen, die Entzündungskrankheiten, Autoimmunkrankheiten, dermatologische Unterstützungsmaßnahmen für Krebspatienten und seltene Dermatosen abdecken. In den nächsten drei Jahren strebt das Unternehmen sieben bis zehn klinische Proof-of-Concept (POC)-Ergebnisse und möglicherweise mindestens ein Programm an, das in die Zulassungsstudien eintritt.

Francesco De Rubertis, Vorsitzender von Alys Pharmaceuticals und Partner bei Medicxi, kommentierte: «Wir glauben, dass die Zusammenführung mehrerer anlageorientierter Unternehmen mit einem phänomenalen Team Alys in die Lage versetzen wird, die Innovation in der Immun-Dermatologie zu verändern. Alys verwaltet eine breite Pipeline von Vermögenswerten mit unterschiedlichen Risikoprofilen und wird von dieser Änderung der Größenordnung und dem erleichterten Zugang zu Kapital enorm profitieren.»

Professor John Harris, Chief Innovation Officer von Alys Pharmaceuticals und Lehrstuhlinhaber für Dermatologie an der UMass Chan Medical School, fügte hinzu: «Es ist einzigartig aufregend, eine so reichhaltige und vielfältige Pipeline zu betreuen, die Modalitäten hervorbringt, die in der Dermatologie Neuland betreten werden, darunter Peptide, hoch entwickelte Antikörper oder vektorisierte siRNA.»

Professor Brian Kim, stellvertretender Lehrstuhlinhaber für Forschung in der Abteilung für Dermatologie an der Icahn School of Medicine am Mount Sinai, fügte hinzu: «Mit seiner vielfältigen Pipeline hat Alys› Engagement, die Grenzen der Immun-Dermatologie voranzutreiben, das Potenzial, Patienten weltweit transformative Lösungen zu bieten.» (Alys/mc/hfu)