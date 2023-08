amétiq: Wie QR-Codes als Zahlungsmittel das Bezahlen verändern

Pfäffikon – In kurzer Zeit haben sich QR-Codes in erstaunlich vielen Anwendungsfeldern durchgesetzt und werden heute millionenfach genutzt. Ob beim Lesen von Speisekarten im Restaurant oder beim Zahlen von Rechnungen, die Einfachheit in der Anwendung wird allseits geschätzt. Mit seinem QR-Code Add-on für die Modern Payment Lösung CAS zeigt amétiq nun, wie man von den praktischen Codes auch als Zahlungsmittel profitieren kann.

QR-Codes sind nicht nur einfach zu benutzen, sondern ebenso einfach zu erzeugen und vor allem vielfältig in der Anwendung. Mit ihnen können Informationen äusserst effektiv bezogen und übermittelt werden: Von Touristen Informationen wie Stadt- und Busfahrpläne über Speisekarten, Discount-Codes, Veranstaltungstickets, Visitenkarten bis hin zu Online-Umfragen gibt es nahezu unendlich viele Anwendungsfelder.

QR steht für „Quick Response”, eine „schnelle Antwort” also, womit gemeint ist, selbst komplexe Informationen schnell und einfach abrufen zu können. Und das funktioniert in der Praxis ziemlich gut: Handykamera draufhalten, abscannen und blitzschnell hat man die gewünschte Information zur Verfügung. Auch das Bezahlen über QR-Codes an der Kasse oder von Rechnungen mit Einzahlungsschein hat sich durchgesetzt.

QR-Code Add-on für die Modern Payment Lösung CAS

Dass die quadratischen Codes auch als modernes Zahlungsmittel einen hohen Nutzen bringen, zeigt amétiq mit seinem QR-Code Add-on für die Modern Payment Lösung CAS. Dies ermöglicht es Banken, die Codes als Zahlungsmittel zu erzeugen, zu verwalten und ihre Kunden damit auszustatten. Die Codes können dabei nicht nur durch die Bank generiert werden, sondern auch durch den Kunden selbst im e-Banking oder der Mobile-Banking App. Der Code ist dann – mit den gewünschten Eigenschaften – direkt einsetzbar, welche sich umfangreich vorkonfigurieren lassen: Beträge, Limite, einmalige oder wiederholte Nutzung, Einsatz am Bancomaten, am Point-of-Sale oder für eCommerce.

Ganz ohne Portemonnaie können so selbst Grossbeträge direkt vom Smartphone aus versendet, per NFC übermittelt oder auch in bar am Geldautomaten bezogen werden. Und das alles ganz ohne Karten, deren Limitierungen, Gebühren und bei 100%ig sicherem Zahlungseingang, d.h. wie Bargeld, aber eben ohne Bargeld.

Diese starken Features werten das Smartphone als universelles Tool für bequemes Zahlen weiter auf. Durch ihre Convenience, Flexibilität und Sicherheit überzeugen die Smart Payments mit QR-Codes und bieten klare Vorteile für Kunden, Bank und Händler. (amétiq/mc)

