Imburse Payment wird von Duck Creek Technologies übernommen

Zürich – Der Anbieter von Zahlungsplattformen Imburse wurde von Duck Creek Technologies, einem Anbieter von Lösungen für Schaden- und Unfallversicherungen (P&C), übernommen. Imburse gehörte 2021 und 2022 zu den TOP 100 Schweizer Startups.

Die Cloud-native Software-as-a-Service (SaaS)-Zahlungslösung von Imburse ist für die Versicherungsbranche konzipiert. Die moderne Zahlungsplattform sorgt für mehr Einfachheit und Effizienz bei End-to-End-Versicherungstransaktionen und ermöglicht Versicherungsunternehmen eine schnelle und kostengünstige Anbindung an das gesamte Zahlungsverkehrsökosystem. Sie können nahtlos in bestehende Finanzinfrastrukturen und -prozesse integriert werden und mehrere Partner für das Inkasso und die Auszahlung verwalten – alles an einem Ort.

Als Teil von Duck Creek wird Imburse seinen bestehenden Kundenstamm und seine Märkte weiter betreuen und gleichzeitig die Expansionspläne für neue Kunden in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum beschleunigen. Die Imburse-Plattform wird weiterhin als eigenständige Lösung verfügbar sein, aber auch vollständig in die Technologielösungen von Duck Creek integriert werden, um die Ziele des digitalen Wandels von Transportunternehmen mit modernen Tools zu unterstützen.

«Imburse hat ein grossartiges Produkt für die globale Versicherungsbranche entwickelt, das nicht nur einfach zu integrieren und zu implementieren ist, sondern den Versicherern auch unglaubliche Flexibilität und Zahlungsmöglichkeiten bietet», sagt Mike Jackowski, CEO von Duck Creek Technologies. «Imburse hat ein starkes Team, das die Kernwerte von Duck Creek verkörpert. Das Team verfügt über eine umfassende Expertise im Bereich des Zahlungsverkehrs und wird dazu beitragen, die Führungsposition von Duck Creek in der Versicherungsbranche auszubauen.»

«Die Zugehörigkeit zu Duck Creek wird unsere Mission, den Zugang von Unternehmen auf der ganzen Welt zum globalen Zahlungsverkehrsökosystem zu vereinfachen, weiter vorantreiben», sagt Oliver Werneyer, CEO von Imburse. «Wir freuen uns, Teil von Duck Creek zu sein und gemeinsam an modernen technologischen Innovationen zu arbeiten, die die Versicherungsbranche für die Zukunft verändern.»

In einem LinkedIn-Post fügte Werneyer hinzu: «Das Team von Imburse hat ein unglaubliches Produkt und Angebot entwickelt. Jetzt beginnen wir das nächste Kapitel in einer erstaunlichen neuen Familie bei Duck Creek Technologies. Unter der Führung von Michael Jackowski und seinem Team werden wir die Plattform weiter ausbauen, um ein führender Enabler für Zahlungen in der Versicherungsbranche für jede Plattform, jeden Anbieter und jeden Marktplatz zu werden.»

12 Mio. USD-Finanzierungsrunde 2021

Die Übernahme unterliegt noch den üblichen Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich im zweiten Geschäftsquartal 2023 abgeschlossen werden.

Eine Expertenjury wählte Imburse zu einem der TOP 100 Schweizer Startups in den Jahren 2021 und 2022, nachdem das Unternehmen wichtige Meilensteine erreicht hatte: 2021 schloss Imburse eine Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 12 Mio. USD ab und nahm Accenture Ventures zu seinen Investoren hinzu. Im Jahr 2022 kündigte Imburse eine strategische Partnerschaft mit Sapiens International Corporation an, einem bedeutenden Unternehmen der Versicherungssoftwarebranche.

Im Jahr 2018 wurde Imburse ausserdem zur Teilnahme am Venture Leaders Fintech-Programm ausgewählt. CEO Oliver Werneyer nahm an der Investoren-Roadshow in New York teil, bei der Unternehmern Branchenexperten und Investoren vorgestellt werden, um die globale Präsenz ihres Startups zu erweitern. (Venturelab/mc/hfu)