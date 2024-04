AMINA Bank AG (AMINA) und Taurus spannen im Bereich digitaler Vermögenswerte zusammen

Genf – Taurus, der europäische Anbieter für digitale Asset-Infrastrukturen für Banken und regulierte Akteure, verkündet ein neues Kapitel in der langjährigen Partnerschaft mit der AMINA Bank. Die Kryptobank, seit 2019 Kundin und Partnerin von Taurus, hat eine Vereinbarung zur Erweiterung der strategischen Zusammenarbeit mit Taurus und zum Wechsel zu Taurus-PROTECT v4 unterzeichnet.

AMINA gehört zu den ersten Abonnenten des Taurus-PROTECT v4-Ökosystems und demonstriert damit das Engagement, ihren Kunden sichere und modernste auf dem Markt verfügbare Kryptoproduktfunktionen, inklusive Aufbewahrung, Staking und NFT, anzubieten.

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit zwischen AMINA und Taurus steht die Sicherheit digitaler Vermögenswerte: Taurus bietet hochsichere Lösungen, die ideal zu den institutionellen und zertifizierten Verwahrungslösungen von AMINA passen. Die mehrjährige Vereinbarung zwischen AMINA und Taurus untermauert die Bedeutung der Sicherheit für den Aufbau eines flexiblen Angebots.

Kontinuierliche Investitionen in Technologie

Im Jahr 2019 erhielt AMINA die Banklizenz der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht, FINMA. Fünf Jahre später stellt AMINA aus den regulierten Zentren in Abu Dhabi, Hongkong und der Schweiz erfolgreich an mehreren unterschiedlich regulierten Standorten kryptobezogene Dienstleistungen bereit. Durch den Ausbau der Partnerschaft mit Taurus kann AMINA einige der vielseitigsten und umfassendsten Lösungen in der Branche für digitale Vermögenswerte anbieten.

Das innovative Taurus-PROTECT v4 ist eine umfassende Plattform, die viele Aspekte digitaler Vermögenswerte abdeckt:

Drei Arten von Verwahrungslösungen (hot, warm, cold), die dem höchsten Sicherheitsstandard entsprechen und die physische Hardware Security Module (HSM)-Technologie nutzen, um den Besitz von Krypto-Assets zu sichern und zu verwalten.

Taurus-PROTECT v4 unterstützt tokenisierte Wertpapiere während ihres gesamten Lebenszyklus und ermöglicht den Zugang zu genehmigten (permissioned) und genehmigungsfreien (permissionless) Blockchains.

Die Implementierung der Lösung kann an alle Kundenbedürfnisse angepasst werden, da sie On-Premises-, Hybrid- und Software as a Service (SaaS) Setups umfasst.

Taurus-PROTECT v4 ist kompatibel mit dem Handel von tokenisierten Wertpapieren auf dem von der FINMA regulierten Marktplatz Taurus TDX.

Lamine Brahimi, Managing Partner von Taurus, sagte: «Die Zusammenarbeit mit der AMINA Bank begann im Jahr 2019, als Taurus eine wettbewerbsorientierte Ausschreibung (RFP, competitive request for proposal) gewann. Wir freuen uns, unsere strategische Zusammenarbeit mit AMINA auszubauen. Am wichtigsten ist, dass diese Zusammenarbeit AMINA bei der Skalierung hochwertiger kryptobezogener Dienstleistungen und Lösungen für digitale Vermögenswerte unterstützen wird. Dies geschieht unter Einhaltung aller geltenden regulatorischen Anforderungen und Beibehaltung höchster Sicherheitsstandards.»

Franz Bergmueller, Vorstandsvorsitzender der AMINA Bank Gruppe, fügte hinzu: «Diese nächste Phase der Partnerschaft mit Taurus bringt uns in die konkurrenzlose Position, unseren Kunden Zugang zu den modernsten Produktlösungen zu bieten, die für kryptobezogene Bankdienstleistungen verfügbar sind. Die Zusammenarbeit untermauert eine Partnerschaft, die die AMINA Bank an die Spitze von Finanz- und Produktinnovation stellt, während wir unsere Mission fortsetzen, der führende Anbieter für kryptobezogene Bankdienstleistungen zu sein. Da wir schnell skalieren und unseren technologischen Vorsprung in der Branche beibehalten können, sind wir in der einzigartigen Position, den Nachholbedarf der Kunden nach Krypto-Dienstleistungen tatsächlich auch zu bedienen.» (Taurus/mc/hfu)