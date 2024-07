Amporin Pharmaceuticals erhält CHF 150’000 von Venture Kick

Basel – Amporin Pharmaceuticals hat von Venture Kick eine Investition von CHF 150’000, um die Entwicklung von Amyloid-Poren-Inhibitoren zur Behandlung tödlicher degenerativer Erkrankungen voranzutreiben.

Über 50 tödliche degenerative Krankheiten, darunter Alzheimer, Parkinson, Typ-II-Diabetes und viele seltene neurodegenerative Erkrankungen, sind mit der Fehlfaltung und Aggregation von Proteinen verbunden. Diese Krankheiten betreffen weltweit mehr als eine halbe Milliarde Menschen und fordern jährlich 3,6 Millionen Todesopfer, was die Gesellschaft rund USD 3 Milliarden pro Jahr kostet. Bislang gibt es keine wirksamen Behandlungen, die die fortschreitende Degeneration aufhalten oder umkehren könnten.

Amporin Pharmaceuticals hat sich zum Ziel gesetzt, eine neue Klasse von niedermolekularen Medikamenten zu entwickeln, die toxische lösliche Oligomere und Poren in den Zellmembranen blockieren und beseitigen. Diese toxischen Substanzen reichern sich an und zerstören Zellen, indem sie Löcher in die Zellmembranen bohren, was zum Verlust der Homöostase und zu fortschreitender Degeneration führt. Das Unternehmen plant die Entwicklung und Lizenzierung der ersten wirksamen, akut oral einzunehmenden krankheitsmodifizierenden Behandlungen für bis zu sechs bedeutenden Krankheiten, darunter Alzheimer und Typ-II-Diabetes, mit anfänglichem Schwerpunkt auf Parkinson und ALS (amyotrophe Lateralsklerose).

Allein an Parkinson leiden etwa eine Million Menschen in den USA und weltweit rund zehn Millionen Menschen. Der derzeitig globale Arzneimittelmarkt für Parkinson beläuft sich auf etwa USD 6 Milliarden pro Jahr, mit einem potenziellen Markt von USD 15 Milliarden pro Jahr für die ersten wirksamen krankheitsmodifizierenden Behandlungen.

Die CHF 150’000 von Venture Kick ermöglichen es dem Unternehmen, seine Kernaktivitäten zu etablieren und ein umfassendes In-vitro-Datenpaket zu erstellen, um die einzigartigen Vorteile seiner Technologie zu validieren und potenziellen Investoren und Lizenzpartnern zu demonstrieren.

Zum Gründungsteam von Amporin gehören CEO Dr. Kelvin Stott, CSO Dr. Hervé Schaffhauser und CMO Prof. Daniel Umbricht, die jeweils über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von ZNS-Medikamenten und in der Leitung von Forschung und Entwicklung bei mehreren grossen Pharmaunternehmen sowie bei Biotech-Startups verfügen.

«Venture Kick hat uns entscheidend dabei unterstützt, ein Weltklasse-Unternehmen mit einer weltverändernden Technologie aufzubauen», betont Kelvin Stott, Mitgründer und CEO von Amporin Pharmaceuticals. «Ohne Venture Kick hätten wir keine Möglichkeit gehabt, unser Potenzial in die Realität umzusetzen.»(Venture Kick/mc/hfu)